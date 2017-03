„Achten Sie besonders im Ausland auf Geschwindigkeitsbestimmungen“, empfiehlt Dr. Stefan Mann, Verkehrsrechts-Chef des ARBÖ, den Vielfahrern unter den Caravanern.

Immer öfter werden aus Verwaltungsstrafdelikten zivilrechtliche Ansprüche, so der Experte. Das bedeutet, dass eine private Firma mit dem Eintreiben von Strafen beauftragt wird. Und die können dann auf dem Zivilrechtsweg von den AutolenkerInnen viel Geld holen.

Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass das europäische Strafvollzugsabkommen nicht in die Tat umgesetzt wird. Bisher interessierten sich die Staaten dafür nicht besonders, da die Strafgelder von ÖsterreicherInnen auch in Österreich blieben (ausgenommen sind davon Österreich-Deutschland, die beiden Länder haben bereits die wechselseitige Vollstreckung unterzeichnet).

Mit der zunehmenden Auslagerung von Strafeintreibungen an Private wird sich die Lage jedoch bald ändern. Die Raubritter-Inkassos der Parkplatz-Abzocke im In- wie im Ausland sind erste Beispiele dafür.

600 Euro für 36 km/h in der Schweiz

Wer übrigens glaubt, in Österreich viel zu viel für’s Schnellfahren zu zahlen, der war noch nicht in der Schweiz. Dort berappte (im wahrsten Sinn des Wortes!) ein WoMo-Fahrer umgerechnet 600 Euro für 6 zu viel gefahrene Stundenkilometer: er fuhr in der 30er-Zone ganze 36 km/h!

Ganz wichtig auch, so ARBÖ-Mann Stefan Mann: „Bleiben Sie nach einem Unfall möglichst cool, auch wenn dies schwerfällt!“ Gerne wird – etwa in Kroatien oder Polen – der Lenker unter Druck gesetzt, ein Schuldeingeständnis zu unterschreiben. Was fatale Folgen nach sich ziehen kann. Da ist es auf jeden Fall besser, professionellen Rechtsbeistand heranzuziehen.

Immer wieder im Auge der Prüfer: die Anhängekupplung.

| decra.de

Umweltplakette in Paris, Tempolimits in Flandern

Ab dem 1. April 2017 gelten in Frankreich Umweltzonen und Vignettenpflicht auch für Urlauber. Schon Anfang Juli 2016 wurden in Frankreich die Umweltplakette Crit'Air und Umweltzonen eingeführt, zunächst in Paris. Seit Jahresbeginn gelten in Flandern (Belgien) neue Tempolimits unterschiedlicher Art. In jedem Fall gilt es, vor Reiseantritt beim CCA nachzufragen und die speziellen Länderbestimmungen zu ergründen.

Verkehrskontrollplätze: Brave Wohnmobile

Zur teuren Falle mangels richtiger Information können auch die vor wenigen Jahren eingerichteten Verkehrskontrollplätze werden, die die ASFINAG eingerichtet hat und auf denen sie gemeinsam mit der Polizei Überprüfungen vornimmt.

Die ASFINAG führt seit 1. Juli 2015 in fünf Bundesländern sogenannte technische Unterwegskontrollen von Verkehrsteilnehmern durch. Diese Kontrollen beinhalten die technische Überprüfung gemäß Kraftfahrgesetz (KFG) von Fahrzeugen sowie das Erstellen eines Prüfberichtes.

Überkopfwegweiser zeigen, wer zur Kontrolle muss. Für alle Weiterfahrenden gilt Tempolimit jedoch ebenfalls. | Forster Verkehrstechnik

Die diesbezüglichen „Ausleitungen“ und leider auch Bestrafungen werden von der Polizei wahrgenommen. Auch führt die ASFINAG auf ihrem Streckennetz Wiegungen durch, was gerade für uns WoMo-Isten bedeutsam sein kann.

Und so funktionieren diese Überprüfungen: Ein elektronischer Überkopfwegweiser sagt zum Beispiel: Linker Fahrstreifen gesperrt. Nach wenigen Metern das nächste Verkehrszeichen: Jetzt ist auch der mittlere Streifen gesperrt. Ein paar hundert Meter weiter wird der Verkehr von der Autobahn ausgeleitet – alle Fahrzeuge fahren in einen Kontrollplatz ein.

Was geschieht hier? Nachdem der Verkehr etappenweise, beginnend mit dem äußerst linken Fahrstreifen ausgeleitet wurde, findet nun eine systematische Überprüfung der Kraftfahrzeuge auf einem multifunktionalen Verkehrskontrollplatz statt.

Auf den Verkehrskontrollplätzen werden Fahrzeuge auf Herz und Nieren geprüft. Im Interesse der Sicherheit.

| ASFINAG/Franz Hallegger

Für uns Camper und Caravaner ist die Bilanz jedoch sehr erfreulich: rund zehn Wohnmobile wurden im vergangenen Jahr im Zuge der Kontrollen überprüft, und dabei stellten sich bloß leichte Mängel heraus, wie Franz Hallegger, Leiter Technische Unterwegskontrollen bei der ASFINAG betont.

„Die meisten Überprüften haben Verständnis dafür. Ein Wohnmobilfahrer bedankte sich sogar bei uns, weil wir eine defekte Bremsleitung festgestellt hatten, die ihm bald zum Verhängnis geworden wäre.

Ob man nun „ausgeleitet“ wird, weil das Fahrzeug die gefragte Tonnage hat, oder nicht: keinesfalls sollte man im Nahbereich der Verkehrskontrollplätze zu fest aufs Gas steigen: „An die vorgeschriebene Geschwindigkeit müssen sich auch die Vorbeifahrenden halten“, warnt Kontroll-Chef Hallegger, denn: „es gibt an jedem dieser Plätze auch ein Frontradar!“