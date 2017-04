Zeit ist kostbar und freie Zeit wichtig für Familie und Freunde, für sich und die Erholung. Doch: „Nicht immer stellt sich der gewünschte Erholungseffekt so rasch ein wie erwartet“, so das Gesundheitsportal www.gesundheit.gv.at. Manchmal wird beispielsweise die Auszeit so heiß ersehnt, dass die Erwartungen viel zu hoch sind und enttäuscht werden.

Wie man zu einem stressfreien Urlaub beitragen kann?

„Gewinnen Sie möglichst Abstand zu Ihrer Arbeit!“, rät www.gesundheit.gv.at. Dazu zählt etwa, dass man sich in dieser Zeit E-Mails nicht ansieht und auch das Handy einmal abdreht. Wer Angst hat, dadurch wirklich Wichtiges zu verpassen, kann eine Vertrauensperson entscheiden lassen, welche Anrufe und Mails so dringend sind, dass sie einem weitergeleitet werden.

Um nach dem Urlaub nicht vor einem Berg an Arbeit zu stehen, kann man mit Kollegen über eine Urlaubsvertretung sprechen. Vielleicht lassen sich auch Aufgaben für die Zeit nach dem Urlaub vorbereiten.

Sich langsam an den Urlaub gewöhnen