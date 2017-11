Adventzauber in der Kellergasse Bullendorf (SA und SO ab 14.00 Uhr)

Die idyllische Bilderbuch-Kellergasse Fuchsenweg in Bullendorf lädt zum Adventzauber. Eine Vielzahl an Ausstellern und Künstlern bietet ihre weihnachtlichen, liebevoll hergestellten und oftmals einzigartigen regionalen Schätze in den Kellern, Presshäusern, sowie in Holzhütten und auch im Freien zur Besichtigung und zum Kauf an.

Advent rund um die Kellergasse in Wolkersdorf (FR ab 16.00 Uhr, SA und SO ab 14.30 Uhr)

Für vorweihnachtliche Hohlwegromantik sorgt die Wolkersdorfer Kellergasse. Die vielen geöffneten Keller bieten Kulinarisches ebenso wie Kunsthandwerk. Ein Schmied stellt sein Handwerk zur Schau.



Leobendorfer Advent (SA und SO ab 15.00 Uhr)

Am Fuße der Burg Kreuzenstein wird tief in den Kellern der Leobendorfer Kellergasse und rund um den Pfarrhof der Advent zelebriert. Schaukünstler, weihnachtliche Produkte, kulinarische Schmankerl und die Bläsergruppe erwärmen bei Feuerkörben Herz und Seele.

Maissauer Schlossadvent (SA ab 13.00 Uhr, SO ab 10.00 Uhr)

Das Schloss Maissau mit seiner beeindruckenden Kulisse lädt zum Maissauer Schlossadvent. Die Aussteller präsentieren ihre Handwerks- und Kunsterzeugnisse im Schlosshof, in den Stallungen sowie am Kirchenberg und im Wilkehof. Chöre und traditionelles Adventsingen sorgen für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. Der süße Duft aus der Weihnachtsbackstube lässt die Herzen der kleinen Bäckermeister höher schlagen und bei Holzarbeiten in der Tischlerei können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Barbarazweigerl, Weinviertler Glühwein, Weinviertler Brote, Weinviertler Weihnachtskrapferl und Weinviertler Weine erfreuen die Weinviertel-Liebhaber.

Adventzauber in den Mannersdorfer Kellergassen (SA und SO ab 14 Uhr)

Ein stimmungsvoller Advent wird in den Kellergassen am Rochusberg geboten. In den Kellern finden sich neben exklusiven Weinen auch Weihnachtliches, Kunsthandwerk und kulinarische Schmankerln.

Adventspaziergang Matzen (SA und SO ab 15 Uhr)

Mehr Romantik als Kitsch, mehr Kunst als Kommerz und mit Bedacht auf die Gefühle jener, für die das Weihnachtsfest ein wunderschönes Ereignis ist: Am ersten Adventwochenende findet in der Haupt- und Bahnstraße der traditionelle „Matzner Adventspaziergang“ statt. Die besondere Atmosphäre macht diesen kleinen aber feinen Adventmarkt seit vielen Jahren zu einem Ort der Begegnung beim Spazieren und Plaudern – eine Begegnung zwischen Künstlern, Handwerkern, Betrachtern und Kindern.

Schlössl Advent in Mistelbach (FR ab 17.00 Uhr, SA und SO ab 13.00 Uhr)

Eine stilvolle Ruheoase in der stillsten Zeit des Jahres wird beim Schlössl Advent in Mistelbach geboten. Kunst, Kultur, Weinviertler Bräuche und Kulinarik stehen hier auf dem Programm.

Poysdorfer AdEvent (SA und SO ab 14.00 Uhr)

Der Poysdorfer AdEvent, der Adventmarkt in der Poysdorfer Kellergstetten, bietet mit seiner Kulturbühne ein vielfältiges vorweihnachtliches Kulturprogramm.

Christkindlmarkt in Pulkau (SA und SO ab 13.00 Uhr)

Weihnachtliches Flair in den Arkaden und im Stadtzentrum: Der traditionelle Pulkauer Christkindlmarkt erstrahlt heuer in neuem Glanz! Von Naturschmuck, über selbstgemachte Marmeladen und Liköre, bis hin zum Maissauer Lebkuchen wird Hübsches, Schmackhaftes und Schönes geboten.

Advent in Raschala (SO ab 10 Uhr)

In der stimmungsvollen Pinkelstein Kellergasse in Raschala präsentieren mehr als 30 einheitlich gestaltete Stände (vor-)weihnachtliches Kunsthandwerk. Festliche Stimmung verbreiten die größte Krippe des Weinviertels sowie die Turmbläser der Weinlandmusik Thern. Für die Kinder gibt es einen Streichelzoo und kreatives Basteln im Christkindlkeller. Die Barbarazweigerl sind hier erhältlich und sorgen für Glück und Segen im neuen Jahr.

Ziersdorfer Advent (SA und SO ab 16.00 Uhr)

Der Weinviertler Marktplatz von Ziersdorf versetzt alle Besucher in vorweihnachtliche Stimmung – die Ziersdorfer Trachtenkapelle und die Ziersdorfer Bläser sorgen für die musikalische Umrahmung.