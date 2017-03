Regelmäßige Bewegung hilft dabei, besser abschalten zu können, Stress abzubauen, vermehrt Kalorien zu verbrennen oder fit zu bleiben, verrät www.gesundheit.gv.at, das Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs.

Dabei sollten Erwachsene sich pro Woche mindestens 150 Minuten mit mittlerer Intensität bewegen und Kinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten täglich körperlich aktiv sein. Und: „Auch im Alter ist regelmäßige Bewegung wichtig, um gesund und mobil zu bleiben.“

Viele Bewegungschancen im Alltag

Die gute Nachricht: „Auch der Alltag bietet viele Bewegungschancen, ohne dass dafür extra Zeit geopfert werden muss. Wenn es gelingt, sich bestimmte persönliche Bewegungsgewohnheiten anzueignen und diese regelmäßig zu pflegen, gewinnen Sie mehr Gesundheit und Lebensqualität.“

Auf Platz 1 der Alltagsbewegung steht Gehen. „Vor allem für ältere oder bisher unsportliche Menschen mit Gewichts- und Gesundheitsproblemen ist Gehen ideal, um gelenkschonend die Ausdauer zu verbessern und die Leistung zu steigern.“

Und: „Beim Gehen werden rund 70 Prozent der gesamten Muskulatur bewegt, die Beine gekräftigt und bei aktiver Körperhaltung auch die Rumpfmuskulatur gestärkt.“

Gehen lässt sich sehr gut in den Alltag einbauen. So kann man etwa auf dem Weg ins Büro die Stiegen nehmen anstelle des Liftes. Auf Bahnhöfen & Co. können ebenso Stiegen vor Rolltreppen bevorzugt werden. Wer übrigens am Bahnhof warten muss, kann auch diese Zeit nutzen und zum Beispiel auf einem Bein stehen und so das Gleichgewicht zu trainieren.

Tipps

Ein bewegtes Leben ist nicht nur auf bestimmte Sportarten reduziert. Auch im Alltag lassen sich viele kleine Aktivitäten finden, die zu mehr Bewegung beitragen.

Wege für Besorgungen auch manchmal zu Fuß oder per Rad zurücklegen.

Am Abend Spazieren gehen, statt fernzusehen.

Mit den Kindern aktiv mitspielen.

Garten und Hausarbeit als Bewegungschance nutzen und eventuell auf mechanische Hilfsmittel verzichten.

Treppensteigen anstatt die Rolltreppe oder den Lift zu benützen.

Beim Telefonieren aufstehen und herumgehen.

Beim Fernsehen die Zeit zur Bewegung nutzen, zum Beispiel mit dem Zimmerfahrrad fahren.

Sich zum Plaudern nicht in einem Lokal, sondern zu einem Spaziergang treffen.

Quelle: www.gesundheit.gv.at