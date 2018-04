Start der Gräserpollensaison steht unmittelbar bevor .

Das große Niesen beginnt, in Österreich steht nämlich die Blüte der Süßgräser bevor. Drauf machte der Pollenwarndienst der MedUni Wien am Freitag aufmerksam und empfiehlt Allergikern, Antihistaminika vorrätig zu haben. In der kommenden Woche werden das Wiesenrispengras und das Knäuelgras zu blühen beginnen - beide sind laut MedUni von hoher Relevanz für Allergiker.