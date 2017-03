„Was wir essen und wie viel davon, kann sich auf die Gesundheit auswirken – vor allem auf Stoffwechsel, Herz und Blutgefäße. Einige Inhaltsstoffe von Lebensmitteln können beispielsweise dabei helfen, das Risiko für verschiedene Erkrankungen zu reduzieren“, informiert www.gesundheit.gv.at.

Wichtig dabei sind etwa Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe oder Omega-3-Fettsäuren. „Andere Inhaltsstoffe der Nahrung hingegen, wie tierische Fette oder ein Zuviel an Salz, können bei überhöhter Zufuhr der Gesundheit Schaden zufügen.“

Wesentlich ist, dass die Nahrungsmittel ausgewogen zusammengestellt sind. So werden positive Wechselbeziehungen ermöglicht, die die Gesundheit erhalten. „Ausgewogene Ernährung ist die Basis für die Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen und der Gesundheit. Grundlegend dient sie dem Körper dazu, Unterversorgung und Mangelerscheinungen zu vermeiden. Darüber hinaus kann sie die Gesundheit fördern. Wichtig hierfür sind neben dem richtigen Verhältnis der energieliefernden Nährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett zueinander auch deren qualitative Zusammensetzung.“ Von Bedeutung sind darüber hinaus Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe usw.

Übrigens: „Gesunde Ernährung kann ihr präventives Potenzial gegenüber gesundheitlichen Beschwerden und bestimmten Krankheiten am besten entfalten, wenn eine langfristige Änderung in der persönlichen Lebensweise und in allen Lebensphasen erreicht wird.“ Also darf es auch ein wenig Bewegung sein. Und: Auch die Zigaretten sollte man weglegen.

Was aber sollte man eigentlich essen?

Was zählt zu einer gesunden Ernährung? Die Basis einer gesunden Ernährung bilden beispielsweise bei der österreichischen Ernährungspyramide alkoholfreie Getränke. Täglich sollten zudem Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst sowie Getreide und Erdäpfel, pflanzliche Öle, Nüssen oder Samen sowie Milch- und Milchprodukte genossen werden. Für Fisch, Fleisch, Wurst und Eier gilt: wöchentlich! Mit Streich- Back-, Bratfetten sowie fettreichen Milchprodukten sollte man sparsam umgehen. Und fette Snacks, Süßes und Salziges darf es nur selten sein.

Quelle: www.gesundheit.gv.at