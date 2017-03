Rückruf für EpiPen gegen allergische Reaktionen .

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hat das Produkt "EpiPen 300 Mikrogramm Injektionslösung in einem FertigPen" zurückgerufen. Es hatte weltweit zwei Reklamationen über die nicht ordnungsgemäße Funktion des Autoinjektors gegeben, hieß es am Freitag in einer Aussendung.