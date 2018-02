Verschnupfte Nasen, tränende Augen, erhöhte Temperatur … die Erkältungszeit kann lästig werden. Manchmal aber können Heilpflanzen hilfreich sein. Sie selbst zu verarbeiten, davon rät Marius Gregor Moucka, Allgemeinmediziner, Phytotherapeut und Ernährungsmediziner in Krems, aber ab. Viel Erfahrung und großes Wissen sind dabei gefragt.

Leichter geht es, wenn man zu Fertigpräparaten aus der Apotheke greift. Zum Beispiel Tropfen oder Tabletten. Kaplandpelargonie beispielsweise, Efeuextrakt, Eibischmoos, Malve, Thymian, Spitzwegerich oder Eukalyptus. Doch, Vorsicht! Für Kleinkinder kann Eukalyptus gefährlich werden, daher sollte man es bei ihnen nicht verwenden.

Wird die Erkrankung schlimmer, sollte man zum Arzt gehen. Zum Beispiel, wenn das Fieber länger als drei Tage dauert, über 40 Grad steigt, der Schleim gelblich oder grünlich wird. Wenn Kinder betroffen sind, heißt es: Ab zum Kinder- oder Hausarzt! Und: Auch ältere Herrschaften, so Moucka, mit Grunderkrankungen sollten sich Erkältungen beim Arzt anschauen lassen.

Was kann man noch tun?

Inhalieren, etwa mit Kamille oder Thymian.

Schweißtreibend wirkt Lindenblütentee: Zwei Tassen am Tag!

Abschwellende Sprays gibt es gegen Schnupfen. Allerdings sollte man sie nicht zu lange verwenden. Zum einen wirken sie nur kurzfristig und der Schnupfen kann häufig rasch zurückkehren. Zum anderen können die Sprays die Schleimhaut stark reizen. Maximal sieben Tage!

Bei Fieber kann man Essigpatscherl machen. Dazu ein doppeltes Leintuch oder Frotteehandtuch in eine nicht zu kühle Mischung aus Wasser und Essig tränken, auswringen und auf die Waden legen. Mit einem trockenen Tuch umwickeln. Nach zehn bis 20 Minuten sollten die Wickel gewechselt werden. Da die Wickel den Kreislauf sehr belasten können, sind sie nicht für Kinder unter sechs Jahren zu empfehlen. Kindern kann man in die Mischung getauchte kleine Tuchstreifen auf die Handgelenke legen.

Wer krank ist, schwitzt viel. Daher: Ausreichend Flüssigkeit trinken! Übrigens: Austrocknung droht besonders bei Durchfallerkrankungen. Nierenprobleme sind möglich. Tipp: „Wenn man die Haut zusammenzwickt und die Falte stehen bleibt, dann muss man aufpassen“, rät Moucka, und zum Arzt! Genauso, wenn der Durchfall länger als drei Tage andauert oder Kinder betroffen sind

Feuchte Tücher oder Luftbefeuchter verwenden!

Drei bis fünf Minuten vernünftig lüften!

Sanfte Spaziergänge machen!

Auch ein Erkältungsbad kann locken. Zum Beispiel mit Thymian, Kamille, Lavendelblüte oder Fichtenöl. Aber nicht zu lange, maximal 15 bis 20 Minuten. Bei maximal 40 Grad.

Vorbeugend kann man auch ansteigende Fußbäder nehmen. Beginnend mit 33 Grad. Dann 20 Minuten Wasser zulaufen lassen. Bis maximal 42 Grad. Wichtig dabei: Fußbäder sollte man nur nehmen, wenn auch die Sitzgelegenheit sicher ist und man nicht ausrutschen oder umkippen kann.

Kzenon/Shutterstock.com | Kzenon/Shutterstock.com

Tipps bei Pollenallergie

Nicht nur Erkältungen bringen die ersten Monate des Jahres mit sich. Auch die Pollensaison beginnt wieder. Hasel und Erle beginnen zu blühen und sorgen bei Pollenallergikern für die ersten Beschwerden des Jahres.

Schon ein kleiner Spaziergang reicht, und die kleinen Pollen kleben wieder in den Haaren. Da helfen keine geschlossenen Fenster zuhause. Sind sie in den Haaren, sind sie im Haus. Daher, so rät Moucka, heißt es: Haare waschen!

Was noch helfen könnte?

Pollenfilter verwenden.

Wäsche drinnen oder im Trockner trocknen.

Bei starker Flugzeit lässt sich die Nase mit einer Nasendusche ausspülen.

Bei Hausstaubmilben und Heuschnupfen kann die Astragalus-Wurzel zum Einsatz kommen.

Was tun bei Insektenstichen?

Kaum blüht es draußen, fangen auch die Insekten wieder an, durch die Luft zu schwirren.

Bei Wanderungen kann Spitzwegerich hilfreich sein. Man kann sich aber auch eine Arnikatinktur in der Apotheke ansetzen lassen. Verdünnt auf einem Leinentuch kann es entzündungshemmend wirken. „Wenn sich der Stich verändert, der Betroffene sich krank fühlt, Schmerzen auftreten, Fieber vorliegt oder Flecken am ganzen Körper auftauchen, sollte man den Hausarzt aufsuchen.“