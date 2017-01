Eltern von Unter-Einjährigen könnten den Impfstoff das ganze Jahr über zum vergünstigten Preis von 56 Euro in den Apotheken erwerben, sagte Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) am Mittwoch in Eisenstadt. Das Burgenland sei damit Vorreiter in Österreich.

Laut Albrecht Prieler, Impfreferent der Ärztekammer Burgenland, sind Unter-Einjährige besonders gefährdet, an Meningokokken vom Typ B zu erkranken. Eine Impfung sei ab dem zweiten Lebensmonat möglich, je nach Alter brauche es drei bis vier Impfungen. Diese sollen durch die Vergünstigung nun auch für sozial schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen besser leistbar werden.