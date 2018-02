Die elektronische Medikamentierung läuft nun österreichweit länderweise in Ordinationen der Kassenärzte sowie in Apotheken an. Niederösterreichs Versicherte und Patienten werden sich allerdings noch etwas gedulden müssen. Nach dem Zeitplan des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger ist Niederösterreich ab 6. Juni 2019 an der Reihe, das Burgenland (20. Juni 2019) und Wien (9. September 2019) bilden den Abschluss.

In Vorarlberg läuft diese sogenannte E-Medikation seit Anfang Februar. Oberösterreich ist im kommenden Jahr mit der Einführung ab 28. Februar 2019 unmittelbar vor Niederösterreich an der Reihe. Das nächste Bundesland nach Vorarlberg wird jetzt die Steiermark ab 10. Mai 2018 sein.

Um gefährliche Wechselwirkungen zu erkennen

Was ist der Vorteil der elektronisch überwachten Medikamentierung? Ärzte und Apotheken wissen dann Bescheid, welche Medikamente ein Patient gleichzeitig nimmt. Das ist vor allem wichtig bei sogenannten Wechselwirkungen von Medikamenten. Im schlimmsten Fall können dadurch sogar lebensgefährliche Komplikationen vermieden werden.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungen, Alexander Biach, haben mit Ärztekammer- und Apothekervertretern das neue System mittels der elektronischen Gesundheitsakte (Elga) am Dienstag in Wien vorgestellt und den Zeitplan verkündet. Die gesetzliche Grundlage gibt es dafür bereits seit 2012.

Der behandelnde Arzt kann in die E-Medikationsliste des Patienten Einblick nehmen und auf etwaige Wechselwirkungen hin überprüfen. Neue Medikamente werden in der Liste gespeichert. Der Versicherte erhält dann ein Rezept mit einem Code. Danach kann in den Apotheken Einblick genommen werden, wobei das neu verordnete Medikament bei der Abgabe ohne extra Verwaltungsaufwand in der Liste gespeichert werden. Auch nicht rezeptfreie Arzneien können in die E-Medikationsliste wegen etwaiger Wechselwirkungen aufgenommen werden.