Von Frühling bis Herbst bereiten Pollen so manchem Allergiker Beschwerden. Von Hasel und Erle zu Beginn des Jahres über die Gräser im Frühling bis hin zu Ragweed im Herbst.

Sie sorgen für rinnende Nasen, rote Augen bis hin zu Asthma. Und oft haben Betroffene dabei das Gefühl, dass man ihnen kaum entkommen kann. Doch: „Zweifellos ist es schwierig den Kontakt mit Pollen während der Pollensaison ganz zu vermeiden, aber es ist sehr wohl entscheidend sein Verhalten anzupassen“, verrät der Pollenwarndienst auf seiner Internetseite www.pollenwarndienst.at.

Dabei spielt es eine große Rolle, wie sehr man informiert ist. Wer mehr über Pollen weiß, kann sie auch besser vermeiden. Dazu bietet der Pollenwarndienst unter anderem Pollenflugvorhersage. Wo es gerade eine Belastung gibt, wann die nächste Pollenart zu Belastungen führen könnte … all das erfährt man über den Pollenwarndienst.

Was aber kann man nun tun, um Pollen zu vermeiden?

In geschlossenen Räumen bleiben ! Wichtig dabei: Die Fenster nicht geöffnet haben. „Die Pollenkonzentration geht bereits nach zehn Minuten auf etwa 1 Prozent des Außenwertes zurück, wenn Sie die Fenster schließen“, verrät der Pollenwarndienst. Und: „Vermeiden Sie Turbulenzen (zum Beispie Ventilatoren oder heftiges Umhergehen im Zimmer), weil dadurch die am Boden liegenden Pollen neuerlich aufgewirbelt werden.“

Pollenschutzgitter verwenden! „Die spezielle Textilstruktur verhindert das Eindringen von etwa 90 Prozent des Pollens, je nach Art und Größe in unterschiedlichem Grad, und schränkt den freien Luftaustausch nur unwesentlich ein.“

Beim Sport aufpassen! „Je mehr Luft Sie einatmen, desto mehr Pollen atmen Sie mit ein. Unter Anstrengung, also zum Beispiel beim Sport in Freien, ist man dann vermehrtem Allergenkontakt während der Saison ausgesetzt.“ Daher empfiehlt der Pollenwarndienst, tageszeitlich auszuweichen oder Sport in geschützter Umgebung, also etwa einer Halle auszuüben. Wobei auch schon gelegentlich beobachtet wurde, dass bei Langstreckenläufern unter Anstrengung der Heuschnupfen verschwand, verrät www.pollenwarndienst.at.

Andere mähen lassen! „Gras in der eigenen, unmittelbaren Umgebung nicht zur Blüte kommen zu lassen ist wohl für Graspollenallergiker selbstverständlich. Aber man sollte auch darauf achten, dass als Allergiker nicht selbst zu tun, da beim Mähen Partikel frei gesetzt werden, die Allergene enthalten und so lange reizen können bis sie sich abgelagert haben.“

Sonnenbrille und Hut verwenden! „Schützen Sie Ihre Bindehäute mechanisch und ganz einfach mit einer Sonnenbrille: So wird ein Teil des Pollens von den Augen ferngehalten und Sie schützen Ihre bereits irritierte Augenschleimhaut, die während der allergischen Reaktion lichtempfindlicher ist als sonst.Auch eine Hut mit breiter Krempe hält Pollen von Ihnen fern.“

Wasser trinken! Ebenfalls sinnvoll ist Wasser. Warum? Viel zu trinken hält die Schleimhäute feucht und macht sie weniger reizbar als trockene Schleimhäute. Besonders Mineralwasser mit Magnesium ist zu empfehlen.

Viele weitere Tipps gibt es auf: www.pollenwarndienst.at