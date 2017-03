Auf den aufregenden Touren durch Wohnung und Garten können viele spannende, manchmal vielleicht sogar bunte Dinge auftauchen. Babys und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt mit dem Mund. Das aber kann in manchen Fällen gefährlich werden.

Kinder unter fünf Jahren besonders gefährdet

Klaus Robatsch, Bereichsleiter Forschung & Wissensmanagement im KFV: „Jährlich müssen in Österreich rund 800 Kinder unter 15 Jahren nach einem Vergiftungsunfall stationär im Krankenhaus behandelt werden. Rund 40 Prozent davon sind Kleinkinder unter fünf Jahren.“

Dabei sind mehr als ein Viertel aller Vergiftungsunfälle bei Kindern auf Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen zurückzuführen. Umso wichtiger ist es, Medikamente und Haushalts-Chemikalien außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufzubewahren. In Sicherheit bringen sollte man zudem manche Kosmetika, Frostschutzmittel, Lösungsmittel und Lampenöle. Was aber, wenn trotzdem was passiert? Sollte ein Kind trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas potenziell Giftiges verschluckt haben, muss umgehend die Rettung oder die Vergiftungsinformationszentrale (01/406 43 43) alarmiert werden, rät das KFV.

Kinder unter fünf Jahren sind übrigens besonders gefährdet. Pro Jahr ereignen sich laut KFV rund 42.900 Unfälle von Kindern in diesem Alter. Fast die Hälfte davon passiert zu Hause, weitere 23 Prozent in der unmittelbaren Wohnumgebung. Lediglich fünf Prozent aller Kinderunfälle ereignen sich auf einer öffentlichen Verkehrsfläche, so das KFV. Um Unfälle in den eigenen vier Wänden zu vermeiden, kann man verschiedene Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel Fenstersperren, Stockbettsicherungen, Treppenschutzgitter oder Herdgitter. Viele Tipps dazu gibt es auch im Rahmen der KFV-Initiative „Vision Zero 2020“, die ganz unter dem Motto „Volle Aufmerksamkeit – Null Unfälle!“ steht. Infos, Folder usw. gibt es dazu online auf: www.visionzero.at

Tipps zur Vermeidung von Vergiftungsunfällen

Machen Sie eine Entdeckungsreise aus Sicht Ihres Kindes durch Ihre Wohnung: Sie werden erstaunt sein, was alles in Reichweite Ihres Kindes ist!

Klären Sie Ihr Kind frühzeitig und altersgerecht über die Gefahren von Medikamenten, Haushaltschemikalien, giftigen Pflanzen und Pilzen auf!

Überprüfen Sie die Vorsichtsmaßnahmen auch in anderen Haushalten, in denen sich Ihr Kind aufhält zum Beispiel bei den Großeltern oder bei der Tagesmutter.

Wenn Sie mit Ihrem Kind in einem kinderlosen Haushalt zu Besuch sind, passen Sie besonders gut auf!

Verwenden Sie ausschließlich Haushaltschemikalien für den privaten Haushalt, und keinesfalls Industriechemikalien. Industriechemikalien sind anders zusammengesetzt und daher oft gefährlich.

Bewahren Sie alle (Haushalts)Chemikalien in ihren Originalbehältnissen auf. Darauf sind wichtige Informationen für den Notfall gedruckt (zur Information für den Notruf).

Halten Sie die Behältnisse möglichst verschlossen, wenn Sie in der Anwesenheit von Kindern damit hantieren und verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder ätzenden Substanzen in Anwesenheit von Kindern.

Quelle: des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), www.kfv.at