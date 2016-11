Die Auswahl an Sofas ist groß und ebenso groß ist die Preisspanne. Auf der einen Seite der Skala sind Möbel aus dem Discounter zu finden, auf der anderen Seite stehen die Designermöbel. Doch lohnt es sich überhaupt, mehr Geld für Designermöbel auszugeben?

Gründe für den Kauf von Designermöbeln

Designermöbel sind nicht für jeden etwas. Designer wenden sich mit ihren Möbeln vor allem an Menschen, die das Besondere suchen und bereit sind, dafür Geld zu investieren. In der Regel sind entsprechende Sofas sehr modern oder extravagant. Jedoch gibt es ebenso Möbel von Designern, die durch ihre klaren Linien und strenge Farben auffallen. Die Zielgruppe macht im Allgemeinen nicht bei Möbeln Halt, sondern weiß Qualität in verschiedenen Bereichen ihres Lebens zu schätzen.

Doch was bewegt sie dazu, ein Designersofa zu kaufen?

Auf den ersten Blick fällt vor allem der höhere Preis eines Designersofas ins Auge. Natürlich handelt es sich dabei um eine größere Investition, gleichzeitig können sich die Besitzer aber sicher sein, dass es sich dabei nicht um ein Allerweltstück handelt. Ein Designerstück ist etwas Besonderes und daher nicht in vielen Haushalten zu finden.

Vor allem wer auf ausgefallene Formen steht, sollte zu einem Designerstück greifen. Zwar gibt es auch im Niedrigpreissegment Möbel in ausgefallenem Design, da diese jedoch in hoher Stückzahl angefertigt werden, geht das Besondere schnell verloren.

Designermöbel sind außerdem im Allgemeinen von hoher Qualität. Schließlich steht ein Designer mit seinem Namen dahinter und bürgt dafür. Die hohe Qualität zeigt sich bei einem Sofa durch den Sitzkomfort aber auch durch die Langlebigkeit.

Wie ist die Verarbeitung der Materialien? Bei günstigen Modellen lohnt es sich, die Nähte, Ecken und Kanten genau unter die Lupe zu nehmen. Ist die Verarbeitung sauber? Sitzt der Bezug perfekt?

Gerade bei einer Anschaffung eines Sofas sollte man sich immer vergegenwärtigen, dass diese Investition eher selten ist. Ein hochwertiges Sofa bleibt mehrere Jahre im Besitz, wodurch sich ein höherer Preis schnell relativiert.

Heutzutage ist es nicht mehr schwer, passende Designermöbel zu finden. Wer im Internet Online-Händler vergleicht, sollte nicht nur den Preis für das Möbelstück im Auge haben, sondern Service und Zusatzkosten ebenfalls beachten. Ein Anbieter wie Wohnen.de bietet beispielsweise einen kostenlosen Versand, telefonischen Kundenservice und mehrere Bezahlmöglichkeiten.

Außerdem ist das Sofa in vielen Familien jeden Tag in Benutzung. Schlussendlich sollten sich die Käufer vor der Entscheidung die Frage stellen, ob sie es lieber in Kauf nehmen, für einen niedrigen Preis mindere Qualität zu kaufen oder besser in das Designersofa investieren.