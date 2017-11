Die Zukunft ist smart .

Sie können Ihren Kühlschrank einkaufen schicken, mit dem Handy kochen oder einfach „nur“ via App die Heizung aufdrehen, wenn Sie im Auto sitzen: Nicht alles, was in einem „Smart Home“ theoretisch möglich ist, ist auch wirklich sinnvoll. Aber richtig eingesetzt, erleichtert es das Leben eminent.