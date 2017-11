Viele neue Häuser und Attraktionen bereichern seit diesem Jahr das Ausstellungsprogramm der Blauen Lagune: Vom ersten in Serie gefertigten Plusenergiehaus über Häuser mit Smart-Home-Technologie bis hin zum Modulhaus, bei dem gleich ganze Raumzellen vorgefertigt werden. Hier ein Überblick über die „neuen“ Highlights.

Zukunftsweisend

Wachsende Weltbevölkerung mit einhergehendem Ressourcenproblem: Der deutsche Architekt Werner Sobek und der Unternehmer Klaus Fischer entwickelten mit ihrem in Raumzellentechnologie konzipierten „ah aktiv-Trends & Innovationen 2017 haus“ eine Lösung für die zukünftigen Herausforderungen des Bauens.

Die Module sind vielseitig kombinierbar und flexibel, sie können auch erweitert, abgebaut und woanders wieder aufgestellt werden. Besonderes Augenmerk wurde auf Nachhaltigkeit, basierend auf dem Triple Zero®-Prinzip, gelegt. Ein Modul der Serie 700 ist in der Blauen Lagune ausgestellt.

Raumwunder

Viel Platz durch beste Raumausnutzung: Das Musterhaus Corinna von Dulhofer bietet auf nur 120 m2 mit einemoptimalen Grundriss viel Platz für eine vierköpfige Familie. Zusätzlich trägt das Pultdach dazu bei, dass die obere Ebene nahezu ohne Einschränkung nutzbar wird. Corinna ist in der Blauen Lagune in Liapor-Leichtbeton-Bauweise zu sehen, ist aber auch in anderen Bauweisen erhältlich.

Bungalow mit Innenhof Der außergewöhnliche Bungalow Elegance von Hartl Haus kombiniert innovative Lösungen mit einem komfortablen Wohnkonzept. Der Grundriss ist dreiseitig, in der Mitte befindet sich eine auf drei Seiten windgeschützte Terrasse.

Weiteres Highlight: Der Privatbereich wird mittels Schiebetür abtrennbar. Auch bei den inneren Werten besticht der Bungalow durch den Einsatz von ökologischen Materialien. Technisch überzeugt das Haus darüber hinaus durch ein ausgeklügeltes Heiz- und Kühlkonzept sowie Smart-Home-Ausstattung.

Plusenergiehaus in Serienreife

LANOS ist keltisch und bedeutet „voll“ oder „vollwertig“ – so bieten Häuser dieser Architekturlinie aufgrund ihres mannshohen Kniestocks ein vollwertiges Obergeschoß.

Sichtbare Holzelemente zeigen die Kompetenz von KAMPA im Holzbau und sorgen für optische Highlights. Viele bodentiefe Glasflächen und eine breite Schiebetüre verwischen die Grenzen von innen nach außen.

Clever: Der Technikraum nimmt im Haus keinen Platz weg, da er in die Garage integriert ist. Auch technisch ist das Haus ein Vorzeigemodell: Das innovative Wand- und Fassadensystem MultiTec bietet die optimale Gebäudehülle für geringsten Energieverlust.

Die regenerative Stromerzeugung mit Speichertechnologie und intelligentem Energiemanagement erzeugt sogar ein Plus, z. B. für das Elektrofahrzeug. Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für angenehme Raumluft.

Offen und barrierefrei

Mit nahezu 160 m2 ist das Musterhaus von Köberl in Ziegelbauweise ein sehr großzügiges Wohnobjekt. Helle Räume und nahtlose Übergänge in andere Wohnbereiche eröffnen ein herrliches Wohngefühl.

Offenes Wohnen und einegroßzügige Bäderoase überzeugen im Lagune 150 genauso wie diverse Highlights, etwa Hebeschiebetüren mit niedriger Schwelle oder das zukunftsweisende Energiekonzept mit Wärmepumpe und Photovoltaik.

Das Haus ist zusätzlich ein Musterbeispiel für Barrierefreiheit im Erdgeschoß, die bei Bedarf auch fürs Obergeschoß (Stichwort Treppenlift & Co) umgesetzt werden kann.

Herausragende Architektur

Das Concetto von MAGNUM Vollholz. Design zeichnet sich durch seine besondere Architektur aus, die sich im Flachdach sowie in der interessanten Fassadengestaltung mit Putz, Holz und Metall manifestiert. Eine enorme Lichtdurchflutung wird durch bodentiefe Glaselemente erzeugt.

Fußbodenheizung, Kaminofen und Sauna tragen ebenfalls zum Wohlbefinden bei.

Kreatives Gewinnerhaus

Gebaut aus rund 800 Paletten, ist das Palettenhaus ein Vorzeigeobjekt für Nachhaltigkeit und Ökologie: Das Recyclingprodukt Palette, das üblicherweise verbrannt wird, sobald es nicht mehr als Warenträger im Transport eingesetzt werden kann, wird vom Abfallprodukt zum Baumaterial.

Beim EU-weiten Architekturwettbewerb GAU:DI gewann es 2007 unter mehreren hundert TeilnehmerInnen renommierter europäischer Universitäten den 1. Preis.