Pierre Monetta

Zum Frühlingsbeginn werden über 2.000 Köche weltweit die französische Küche zelebrieren. Ein kulinarischer Abend, der zu einem internationalen Event der Gaumenfreuden nach französischem Stil wird. Auf Initiative des Französischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Entwicklung sowie des 3*-Chefkochs Alain Ducasse wurde 2015 die erste Ausgabe von „Goût de France/Good France“ veranstaltet.



Essenz ist die moderne, gesunde Küche mit lokalen/regionalen Zutaten, französisch inspiriert, neu interpretiert und begleitet von französischen Weinen und Spirituosen. So sehen auch die Menüs aus, die österreichische Spitzenrestaurants, aber auch Bistros und Kantinen ihren Gästen am 21.3.2017 anbieten werden. Die Küchenchefs haben jeweils ihr eigenes „Good France Menü“ kreiert. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Genuss und Innovation, bei höchsten Qualitätsansprüchen!

Das sind die 20 teilnehmenden Restaurants in Österreich:

Wien

- Cuisino Wien (Casino Austria)

- Gugumuck

- Le Salzgries Paris

- Meinl am Graben

- Mittendrin VinziRast

- Parlamentsrestaurant

- Restaurant Véranda im Hotel Sans Souci

- Zum Roten Bären

Kantinen: Zobaeck (Jugend am Werk), De la Salle Gymnasium Wien, Lycée Français de Vienne

Niederösterreich

- Alexander (Perchtoldsdorf)

- Bittermann (Göttlesbrunn)

- Cuisino Baden (Casino Austria)

- Schlosswirt (Waidhofen)

Salzburg

- Carpe Diem Finest Fingerfood

- Esszimmer

- Mesnerhaus (Mauterndorf)

Steiermark

- Schloss Farrach (Zeltweg)

Vorarlberg

- Aurelio's (Lech)

Zusätzliche Infos, u.a. Menü, Preis und Kontaktdaten bekommen Sie per Klick auf das jeweilige Restaurant.

Die moderne französische Kochkunst öffnet sich den Traditionen der Welt und spannt einen kulinarischen Bogen zwischen Frankreich und Österreich. Die am 21. März angebotenen Menüs beruhen einerseits auf der Basis der französischen Kochkunst, die frischen und saisonalen Zutaten kommen aber zum Großteil aus den österreichischen Regionen, was für Nachhaltigkeit in der Gastronomie sorgt. Bei der Zubereitung wird auf den geringen Anteil von Fett, Zucker und Salz geachtet.

Die Preisgestaltung obliegt den Restaurants. Es sollte sich aber für jede Geldbörse etwas finden, weshalb auch verschiedene Kategorien angeboten werden: vom „Bistro“ bis zum „Fine Dining“ (Preise ab 12,50 €). Den Gästen wird geraten, vorab einen Tisch in dem Restaurant ihrer Wahl zu reservieren. Letztes Jahr erfreuten sich die Restaurants sehr großen Erfolgs!