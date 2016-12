Heuer hängen wir Selbstgemachtes an den Christbaum: schokoladige Windringerln und Orangenstangerln, feines Nougatkonfekt und für die Erwachsenen auch noch ein paar Rumzwetschken. Wie das funktioniert, haben wir uns vom Profi erklären lassen. Und zwar vom Kremser Thomas Hagmann, dem niederösterreichischen Innungsmeister der Konditoren.

Beste Zutaten vor der Haustür

Traditionelles Handwerk und regionale, hochwertige Grundprodukte: Das sind dabei die Hauptzutaten, aus denen in Christkindls Werkstatt gleich neben der Kremser Fußgängerzone Jahr für Jahr süße Weihnachtsde- korationen vom Lebkuchenhaus bis zur Windbäckerei entstehen.

„Was die Zutaten betrifft, sitzen wir hier ja an einer wahren Goldquelle“, sagt Senior Karl-Heinz Hagmann dazu. Und Chef und Sohn Thomas ergänzt: „Wir haben auf der einen Seite die Wachau mit ihren Marillen oder dem wunderbaren Wein vor der Haustür und auf der anderen Seite den Mohn, die Zwetschken oder die hochwertigen Destillate des Waldviertels – was will man mehr?“

Traditionsbäckerei seit 180 Jahren

Seit 180 Jahren existiert die Traditionsbäckerei in der Unteren Landstraße, und überlieferte Familienrezepte oder Handwerkstechniken sind bis heute tagtäglicher Berufsalltag. Schokolade etwa wurde hier – und wird immer noch – ausschließlich selbst gemacht. Und das Rezept für den „Wachauer Lebkuchen“ z. B. stammt aus einem der vielen alten Koch- & Konditorbücher aus dem Familienfundus. Besonders schön daran: Hochwertiges, regionales Lebensmittelhandwerk wird heute von vielen Gästen wieder gesucht und geschätzt.

