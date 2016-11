Für die Kreation schlossen sich die Ottakringer-Minibrauerei "Brauwerk" und das Weingut Stift Klosterneuburg zusammen. Das Spezialbier namens "KlosterneuBier" entsteht aus Gerstenmalz und Weintrauben, mit Wein- sowie Bierhefe doppelt vergoren.

Nicht das erste Mal gibt es enge Verbindungen zwischen Brauerei und Weingut: Im Jahr 1837 wurde vom Stift Klosterneuburg die Braubewilligung für die Ottakringer vergeben, in Klosterneuburg sei in der bald 900-jährigen Geschichte des Stifts nie selbst Bier gebraut worden, schrieb Ottakringer in einer Aussendung.

Beide Seiten hätten mit der Kreation Neuland betreten, befand Braumeister Silvan Leeb. Ab 28. November ist das "KlosterneuBier" im Brauwerk, im Ottakringer Shop, in der Vinothek Stift Klosterneuburg, am Craftbier Stand am Weihnachtsmarkt am Spittelberg, in der Alten Mühle am Erbsenbach (1190 Wien) und im Brickmakers für einen breiteren Kreis zu haben.