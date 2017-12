Jeden Monat steht im Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7 ein anderer internationaler Spitzenkoch am Herd und kreiert ein einzigartiges Menü. Was, wie und warum sie kochen – das preisgekrönte Kochbuch geht in die vierte Runde!

Zuvor hat Martin Klein jeden Koch in dessen Restaurant besucht, um Küche, Herkunft und Inspiration kennenzulernen. Dabei ist auch im vierten Band ein besonderes Buch mit aufwendigem Rezept- und Bildteil entstanden, das die internationale Spitzengastronomie zeigt, wie man sie noch nie gesehen hat.

Die Leser können in diesem großformatigen Bildband die Star-Köche in ihren Sterne-Restaurants kennen lernen, ihre Koch-Philosophie und ihre Tipps und Tricks erfahren und natürlich ihre Menüs nachkochen. Mit dabei sind:

Christian Bau (Victor´s Fine Dining, Perl-Nennig)

Søren Selin (Restaurant AOC, Kopenhagen)

Christophe Muller (L’Auberge du Pont de Collonges, Collonges-au-Mont-d'Or)

Manish Mehrotra (Indian Accent, Neu-Delhi)

Paul Ivic (Tian, Wien)

Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien)

Markus Mraz (Mraz & Sohn, Wien)

Silvio Nickol (Palais Coburg, Wien)

José Avillez (Belcanto, Lissabon)

Isaac McHale (The Clove Club, London)

Thomas Bühner (la vie, Osnabrück)

Daniel Boulud (Daniel, New York)

Jorge Vallejo (Quintonil, Mexiko-Stadt)

Nicolai Norregard (Kadeau, Kopenhagen)

Seit 14 Jahren präsentiert die internationale Koch-Elite ihre kulinarischen Künste im Salzburger Restaurant Ikarus.

Das Restaurant im Hangar-7 bietet Monat für Monat den weltbesten Köchen eine Plattform, im ihre außergewöhnlichen Kreationen zu präsentieren. "Die Weltköche zu Gast im Ikarus" erscheint nun bereits zum vierten Mal im Pantauro Verlag und zeigt die kulinarischen Highlights des Jahres im Restaurant Ikarus.