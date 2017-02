Bereits zum zehnten Mal fand in New York der "Hot Pepper Award" statt, bei dem sich renommierte Chili-Produzenten aus der ganzen Welt alljährlich ein Stelldichein geben.

Der Ruprechtshofner Richard Fohringer konnte mit seiner Firma "Fireland Foods" mit Sitz in St. Pölten einmal mehr einen Riesenerfolg feiern: Jedes der eingereichten Produkte schaffte es aufs Stockerl! Die Chili-Manufaktur erzielte insgesamt vier 1. Plätze, einen 2. Platz und holte zudem den begehrten „Spicetime Achievement Award“ für ausgezeichnete Beständigkeit bei Produktqualität.

Über diese Auszeichnung freut sich Fohringer ganz besonders: "Der heiß begehrte „Spicetime Achievement Award“ für mehrjährige Top-Platzierungen wird pro Jahr nur einmal vergeben!" Ein Indiz für die außerordentliche Qualität der Produkte und den Innovationsgeist des Ruprechtshofners: „Wir versuchen uns laufend zu verbessern, auch wenn die Messlatte bereits sehr hoch liegt. Neue Produkte wird es auch 2017 wieder geben...“

Feurige Erfolgsgeschichte

Bereits seit mehr als acht Jahren produziert der Mostviertler Chiliprodukte von mild bis höllisch und ist dabei immer für die ein oder andere scharfe Überraschung gut.

Im September 2016 eröffnete man am neuen Standort in St. Pölten, inklusive Chili-Erlebniswelt. Ab April kann man sich so selbst ein Bild von der Herstellung, vom Feld bis in die Flasche machen.

Am 1. Mai findet das Grand Opening mit breitem Rahmenprogramm statt.

www.firelandfoods.at