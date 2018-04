Ganz oben auf der Beliebtheitsskala ist das klassische Marmeladenbrot – am besten natürlich mit selbstgemachter Marmelade. Wer könnte einem frischen Baguette oder einem Bauernbrot mit Erdbeer-, Himbeer- oder Aprikosenmarmelade widerstehen?

Das Einkochen lohnt sich, denn den süßen Fruchtaufstrich kann man auch vielfäl­tig einsetzen: Ein selbst gebackener Frankfurter Kranz, Quarkspeisen oder auch spezielle Wildgerichte sind ohne Marmelade undenkbar. Damit das Einkochen der Marmelade auch garantiert gelingt, liefert Leifheit nützliche Tipps zur Marmeladensaison, die in Kürze beginnt. Denn bereits ab Ende April sind die ersten Früchte aus dem Garten oder vom Obstbauern reif.

Klassiker und exotische Sorten

Der eigene Garten oder der benachbarte Obstbauer liefern alle Früchte für die Lieblingsmarmelade. Dazu gehören die Klassiker wie Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen, die alle schon im Juni reif sind.

Aber auch exotischere Sorten wie Stachelbeeren, Holun­derbeeren und Quitte eignen sich hervorragend für leckere Frucht­aufstriche und Konfitüren. Nur sollten die Früchte schnell verar­beitet werden. Am besten werden vollreife, einwandfreie Früchte verwendet.

Das Motto lautet: vom Beet direkt ins Glas! Achten Sie darauf, dass das Obst keine Druckstellen aufweist und frisch aussieht. Früchte wie Brombeeren, Heidelbeeren und Himbeeren sollten nicht gewaschen werden. Sonst verlieren sie zu viel Saft.

Entkerner – praktisch für Steinobst!

Etwas aufwändiger zu verarbeiten ist das sogenannte Steinobst, denn hier müssen die Kerne entfernt werden. Beliebt sind bei Konfitüren besonders Kirschen. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie klein sind und daher viele Früchte entkernt werden müssen.

Für ein Einmachglas werden etwa ein Kilogramm Kirschen benötigt. Ein Kirschentkerner kann die Arbeit erheblich erleichtern. Die Kirschen werden in eine Einfüllschale gefüllt und rollen nacheinander in den Entkerntrichter. Dort werden sie vom heruntergedrückten Edelstahlmesser sauber in Kerne und Fruchtfleisch getrennt, ohne sie zu zerquetschen.

Pro Kilogramm Kirschen dauert das Entkernen nur etwa fünf Minuten. Auch für Pflaumen gibt es ein technisches Gerät zum Entkernen. Nach der Arbeit wird das Gerät ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült.

Gläser mit Drehverschluss

Bevor die Zutaten für die Konfitüre gekocht werden, sollten die Einmachgläser und Deckel steril sein. Es gilt: Je sauberer die Gläser, desto länger ist die Konfitüre haltbar. Der Fruchtaufstrich sollte so heiß wie möglich in die Gläser gefüllt werden und anschließend sofort mit dem Deckel verschlossen werden.

Für das Einkochen sind Gläser mit Drehverschluss (z.B. von Leifheit) besonders praktisch. Bei einem richtig verschlossenen Glas zieht sich der Deckel durch das entstehende Vakuum nach innen und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Das Einfüllen der heißen Marmelade geht übrigens am besten mit einem weiten Trichter.

Selbst gemachte Marmeladen verschenken

Wer Spaß beim Einkochen hat, kann seine Marmeladen oder Konfitüren auch verschenken. Liebevoll verpackt und hübsch verziert ist so ein persönliches Geschenk entstanden, das beim Frühstücken immer an den Geschenkgeber erinnert.

Wer seine Marmelade oder Konfitüre selbst macht, weiß, was drin ist. Die Früchte kommen aus der Region. Die Fertigprodukte aus dem Supermarkt enthalten oft viel Zucker oder unnötige Inhalts­stoffe. Die Konfitüren aus der eigenen Produktion kann man das ganze Jahr genießen und spart sogar noch eine Menge Geld.