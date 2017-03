„Nachdem ich heuer auf den 70iger zugehe, ist es Zeit etwas kürzer zu treten. Deshalb bin ich auch im Nationalen Weinkomitee und im IK Burgenland aus dem Vorstand ausgeschieden“, begründet Paul Rittsteuer seinen Entschluss.

Als neuer Präsident wird nun Kurt Feiler der Winzervereinigung vorstehen. Er wurde in der Generalversammlung Ende Februar einstimmig gewählt.

„Nachdem sich mit Kurt Feiler ein profunder Kenner der Weinszene und ein national wie auch international anerkannter Winzer bereit erklärt hat, meine Nachfolge anzutreten, ist mir die Entscheidung umso leichter gefallen. Ich bin überzeugt, dass mit der neuen Führung der bisher erfolgreiche Weg der Renommierten Weingüter Burgenland mit neuem Schwung weitergeführt wird“, betont Paul Rittsteuer.

Die Winzergruppe bedankt sich bei Paul Rittsteuer für sein Engagement in den vergangenen 11 Jahren und würdigt ihn als herausragende Führungspersönlichkeit und wichtige Integrationsfigur für den Verein.

Die RWB-Winzer haben sich 2017 wieder ein umfangreiches Arbeitsprogramm vorgenommen. Nach einer äußerst gelungenen Präsentation mit Verkostung und einem Workshop zu Weinen und Terroir der „Großen Riede des Burgenlandes“ im historischen Ambiente des Rathauses in Antwerpen Ende Jänner präsentieren sich

die RWB-Winzer mit einem Gemeinschaftsstand von 19.-21. März 2017 auf der Pro Wein in Düsseldorf. Von 27.-30. April 2017 ist die burgenländische Winzergruppe wieder zu Gast bei „Wein am Berg“ in Sölden.



Am 11. Mai 2017 findet die alljährliche RWB-Jahrespräsentation im Schloss

Esterházy in Eisenstadt statt. Die aktuellen Jahrgänge werden vorgestellt.

Für den Sommer 2017 ist eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „RWB on tour“ in Vorarlberg geplant.



Nähere Informationen finden Sie unter www.rwb.at.