In einer Blindverkostung wurden aus allen eingereichten Weinen die 6 Finalisten ermittelt. Der Weinwettbewerb für Jungwinzer startet am 11. Oktober 2016 im Restaurant Gergely‘s in Wien. Bis April präsentieren junge österreichische WinzerInnen monatlich ihre Weine bei der Schlossquadrat Trophy.

„Der SALON Österreich Wein gilt als härtester Wein-Wettbewerb des Landes. Somit kann man die Schlossquadrat Trophy als härtesten Jungwinzer-Wettbewerb Österreichs bezeichnen“, erklärt Jürgen Geyer, Schlossquadrat-Geschäftsführer und Initiator der Trophy. Alle SALON Winzern unter 30 Jahren werden zu Schlossquadrat-Trophy eingeladen. Das Ergebnis der strengen Blindverkostung (20-Punkte-Schema) sind die 6 Finalisten. Die Voraussetzungen für die Teilnahme sind: das Weingut ist im SALON Österreich Wein vertreten, der Winzer/die Winzerin ist nicht älter als 30 Jahre und trägt Verantwortung im Betrieb.

6 Finalisten der Schlossquadrat Trophy 2017

Die Finalisten für die Trophy 2017 heißen: Mathias Ruttenstock (Weinviertel), Victoria Gottschuly (Carnuntum), Hannes Hofer (Thermenregion), Ralph Waldschütz (Kamptal/Wagram), Christoph Rieger (Weinviertel) und Stefan Tauchmann (Vulkanland Steiermark). Von Oktober bis April stellen sich die 6 JungwinzerInnen im Schlossquadrat vor. Ausgewählte Weine werden im darauffolgenden Monat im Silberwirt und im Gergely’s glasweise angeboten. Beim „Grande Finale“ am 16. Mai 2017 wird der Sieger/die Siegerin gekürt.

Junge Winzertalente werden gefördert

„Wir bitten junge, talentierte Nachwuchswinzer aus Österreich vor den Vorhang!“ beschreibt Jürgen Geyer, Geschäftsführer des Schlossquadrats, die Idee. „Die Teilnahme an der Jungwinzer-Trophy ist für den Winzernachwuchs eine gute Gelegenheit, ihre Weine in der Bundeshauptstadt zu präsentieren und wichtige Kontakte zu knüpfen“, betont Willi Klinger die Bedeutung des Weinwettbewerbs. Neben der begehrten Glastrophäe, winkt als Gewinn die Einladung zum SALON Dinner und ein Inserat im SALON Guide 2017. Marzek Etiketten sponsert 20.000 Flaschenaufkleber für den Sieger/in.

Jürgen Geyer mit den 6 Finalisten der Schlossquadrat Jungwinzer-Trophy, die am 11. Oktober im Gergely’s startet. | Max Hammel

Showdown beim Finale im Mai 2017

Das „Grande Finale“ der Schlossquadrat Trophy findet am 16. Mai 2017 im Gergely‘s statt. Nach der Verkostung der Weine und einem Interview, geführt von ÖWM-Chef Willi Klinger, wählt das Publikum gemeinsam mit der Fachjury das „Winzertalent des Jahres“. Die Trophy wird von Willi Klinger überreicht. Termine und Infos: www.schlossquadrat-trophy.at und www.facebook.com/schlossquadrat.wien

Steak-Tempel mit gut bestücktem Weinkeller

„Was passt besser zu einem saftigen Steak als ein gutes Flascherl Wein“, weist Jürgen Geyer auf den gut bestückten Weinkeller im Gergely’s hin. Die Gäste können mit via App aus über 500 Weinen ihren Lieblingswein wählen. Besonders großen Wert legt man auf Neuentdeckungen, Winzer abseits des Mainstreams und auf die jungen Talente aus der heimischen Winzerszene.

Schlossquadrat Trophy 2017

11. Oktober 2016, 18 bis 22 Uhr: Mathias Ruttenstock, Weingut Ruttenstock, Weinviertel

8. November 2016, 18 bis 22 Uhr, Victoria Gottschuly, Weingut Gottschuly-Grassl, Carnuntum

10. Jänner 2017, 18 bis 22 Uhr, Hannes Hofer, Weingut Hannes Hofer, Thermenregion

14. Februar 2017, 18 bis 22 Uhr, Ralph Waldschütz, Weinhof Waldschütz, Kamptal/Wagram

14. März 2017, 18 bis 22 Uhr, Christoph Rieger, Weingut Oberschil-Rieger, Weinviertel

11. April 2017, 18 bis 22 Uhr, Stefan Tauchmann, Weinhof Tauchmann, Vulkanland Steiermark

FINALE: 16. Mai 2017

Anmeldung: info@schlossquadr.at oder 01/544 07 67

Veranstaltungsort: Restaurant Gergely’s im Schlossquadrat, Schlossgasse 21, 1050 Wien

www.schlossquadrat-trophy.at, www.facebook.com/schlossquadrat.wien