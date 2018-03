Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Nussschalen-Teilen in vereinzelten Packungen wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten!

Als vorbeugende Maßnahme wurde der gesamte Warenbestand des betroffenen Produktes sofort aus dem Verkauf genommen.

KundInnen, die das Produkt bereits erworben haben, können Sie dieses ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren. Von dem Rückruf betroffen sind nur jene Produkte, die in Österreich erhältlich sind.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Bei Rückfragen können sich Kunden per Mail an barbara.haderer@kernland.at oder telefonisch an die Tel-Nr. +432782 83201-16 wenden.