Alle nur erdenklichen Farben und Farbmischungen werden zum Eierfärben im Handel angeboten. Wer seine Ostereier aber mit natürlichen Stoffen färben möchte, für den gibt es ebenso eine große Farbauswahl. Die Initiative „Wir leben nachhaltig" der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich gibt Tipps, wie's geht:

So kann etwa die Farbe Grün aus Spinat oder Brennnesselblättern gewonnen werden, Gelb kommt aus dem Pulver der Curcuma, rot werden die Eier etwa durch Rote Rüben, violett und blau durch Heidelbeer- und Holunderbeersaft und die Farbe Braun entsteht durch Zwiebelschalen.

Um selbst gemachte Pflanzenfarben herzustellen, werden die Pflanzenteile in kaltem Wasser angesetzt. Pro Liter Wasser werden rund drei Handvoll Zwiebelschalen, 250 Gramm Spinat oder Rote Rübe benötigt. Den Sud zirka 30 Minuten kochen, durch ein Sieb laufen lassen und mit einem Schuss Essig versetzen. So halten die Naturfarben besser an den Eierschalen. Dann die vorab gekochten Eier ins natürliche Farbbad legen und einige Minuten ziehen lassen, bis sie die Farbe

gut angenommen haben.

Nicht so intensiv, aber natürlich

Die Intensität der natürlichen Farbstoffe ist geringer als die von synthetischen Farbmischungen, aber dafür natürlich – und selbstgemacht. Um die gefärbten Eier zum Glänzen zu bringen, können die getrockneten Eier mit einem Stück Speckschwarte oder mit etwas Öl abgerieben werden.