Denn in letzter Zeit treiben Betrüger auf den Straßen Prags ihr Unwesen. Darauf machte der tschechische Schwesternclub UAMK kürzlich aufmerksam. Das Vorgehen: Sie locken Touristen mit attraktiven Wechselkursen an – doch statt tschechischen Kronen geben sie ungültige, weißrussische Rubel aus. Im Eifer des Gefechts fällt "Laien" die untergejubelte falsche Währung meist nicht auf.

"Solchen Angeboten auf offener Straße sollte man unbedingt widerstehen", rät ÖAMTC-Touristikerin Kristina Tauer. "Sicher und einfach wechselt man Geld in offiziellen Wechselstuben oder man hebt gleich am Bankomat in der Landeswährung ab." Übrigens sollte man die direkte Umrechnung am Bankomaten bzw. bei Karten-Zahlung im Ausland vermeiden und die Abrechnung immer in Fremdwährung durchführen – so ist der Wechselkurs in der Regel wesentlich günstiger.

Autoreise nach Prag - Vignette vorab am Stützpunkt besorgen

Wer mit dem Auto nach Prag reist, benötigt für die Nutzung der tschechischen Autobahn eine Vignette. Erhältlich ist diese an allen ÖAMTC Stützpunkten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie an den Grenzstationen des Clubs. Nähere Verkehrsbestimmungen sowie viele nützliche Infos für eine Reise nach Tschechien findet man online in der Länder-Info des Mobilitätsclubs unter www.oeamtc.at/laenderinfo.