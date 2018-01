Erstes Lipizzaner-Fohlen des Jahres 2018 geboren .

Das erste Fohlen des Jahres 2018 im Lipizzanergestüt Piber ist zur Welt gekommen. Der "kerngesunde und neugierige kleine Pferdebub" mit dem Namen "Pluto Materia" erblickte am Samstag kurz nach Mitternacht das Licht der Welt, teilte die Spanische Hofreitschule am Montag mit. Die Geburt sei völlig problemlos verlaufen, hieß es. Rund 40 weitere Fohlen sollen in den kommenden Wochen folgen.