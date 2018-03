Auch kleine Wehwehchen bekommen im Wiener Tierschutzverein (WTV) große Aufmerksamkeit: Kurz vor dem vergangenen Wochenende wurde ein noch junger Schwan in den WTV gebracht. Das Tier war in der Vorgartenstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk (Brigittenau) mit einer blutenden Verletzung entdeckt worden.

Das Ausmaß der Wunde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die zuständige Polizeiinspektion Vorgartenstraße nahm sich des Vogels an und bot dem Tier bis zum Eintreffen der Tierrettung, welche den Schwan dann in den WTV brachte, bei der klirrenden Kälte ein warmes Plätzchen.

Wiener Tierschutzverein/WTV

Dort wurde das verletzte Tier sofort von der WTV-Tierärztin untersucht. Zum Glück konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Bei der Verletzung handelte es sich nur um eine kleine Schnittwunde an einer Zehe am linken Ständer. Die Vermutung liegt nahe, dass sich das Tier an einer Eisscholle aufgeschnitten haben könnte.

Die Wunde wurde versorgt, aktuell darf sich der Schwan-Youngster (für Laien sind junge Schwäne gut am noch graubraunen Gefieder zu erkennen) im Kleintierhaus des WTV erholen. Sobald die Temperaturen wieder etwas milder werden, ist geplant, das Tier wieder in die Freiheit zu entlassen.