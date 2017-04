Das Stadtcafé sperrt ab 1. Mai wieder auf, und zwar mit einem ehemaligen Angestellten als Chef: Bekim Loshi, bekannt vom Bildeiner Lokal „die Wirten“, kehrt an seine frühere Arbeitsstätte zurück: „Von 1993 bis 1996 habe ich dort meine ersten Schritte in der Gastronomie gemacht. Und schon damals als Angestellter war es mein Ziel, dieses Lokal einmal zu führen.“

Jetzt macht sich Loshi seinen Traum wahr und übernimmt das Stadtcafé ab 1. Mai. Derzeit arbeitet er gerade am Konzept, fix ist bereits, dass es wieder Mittagsmenüs geben wird, auch Eis könnte ein Thema werden.

Loshi wird das Stadtcafé parallel zu seinem Betrieb in Bildein führen: „Ich will unseren Kunden wieder das alte ‚Wohlfühl-Ambiente‘ der früheren Tage bieten und außerdem etwas für die Stadt Güssing tun.“ Größere Umbauarbeiten sind vorerst nicht geplant, wohl allerdings kleinere technische Adaptierungen. Der Startschuss für das Stadtcafé fällt dann am Montag, dem 1. Mai.