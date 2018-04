Das Bangen um Landtagsabgeordneten Johann Richter (FPÖ) geht weiter. Der Dt. Tschantschendorfer wurde nach seinem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag der Vorwoche mittlerweile vom Krankenhaus Oberwart ins AKH nach Wien verlegt.

Am Freitag gab Klubobmann Géza Molnar in Absprache mit Richters Familie bekannt, dass der 66-Jährige aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.