Ein EU-Projekt soll für besseren Hochwasserschutz an der Raab im Burgenland, der Steiermark und in Ungarn sorgen. Mit „Raab Flood 4cast“ will man Hochwasser sowie mögliche Überflutungsflächen künftig genauer vorhersagen. „Dies soll vor allem die Arbeit des Katastrophenschutzes erleichtern“, sagte der zuständige Landesrat Helmut Bieler beim Startschuss in Stegersbach.

Mithilfe eines zu entwickelnden „Warn-Tools“ soll schnell ersichtlich sein, mit welchen Überflutungen bei Hochwasserereignissen zu rechnen ist. „Einsatzorganisationen können dadurch grenzüberschreitende Maßnahmen einfacher koordinieren. Im Ernstfall ist es möglich rasch reagieren“, ergänzte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz.

Das Einzugsgebiet der Raab umfasst rund 15.000 Quadratkilometer. Die Kosten für das Projekt „Raab Flood 4cast“ belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, die Förderquote der Europäischen Union liegt bei 85 Prozent.

Von den Entwicklungen profitieren einerseits die Betreiber der Prognosemodelle, andererseits die Organisationen des Hochwasser- und Katastrophenschutzes und die von Hochwasser betroffene Bevölkerung.