Am Donnerstag findet am Landesgericht Eisenstadt der Prozess gegen zwei ehemalige Mitglieder der ASKÖ Stinatz statt. Den Beschuldigten wird das Vergehen der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vorgeworfen.

Die beiden Beschuldigten sollen im Zeitraum von 2011 bis Juli 2016 grob fahrlässig die Zahlungsunfähigkeit des Vereins, durch kridaträchtiges Handeln, herbeigeführt haben und in Kenntnis beziehungsweise fahrlässiger Unkenntnis der Zahlungsunfähigkeit die Befriedigung der Gläubiger der ASKÖ Stinatz vereitelt haben, wodurch sie einen Befriedigungsfall in der Höhe von zumindest rund 360.000 Euro bewirkt haben sollen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

„Das Insolvenzverfahren über den ASKÖ Stinatz ist im Laufen. Ein Abschluss ist erst möglich, wenn es eine Entscheidung im Verfahren gibt“

Aufgrund des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft konnte auch das Konkursverfahren des Vereins, das seit Sommer 2016 anhängig ist, nicht abgeschlossen werden. Die Aktiva betragen 13.000 Euro, ihnen stehen Passiva von rund 266.500 Euro gegenüber. Sechs Gläubiger, darunter Banken, das Finanzamt und die Gebietskrankenkassa, sind betroffen. „Das Insolvenzverfahren über den ASKÖ Stinatz ist im Laufen. Ein Abschluss ist erst möglich, wenn es eine Entscheidung im Verfahren gibt“, heißt es dazu von Masseverwalter Gerwald Holper.

Spielbetrieb wurde im Mai 2016 eingestellt

Die ASKÖ Stinatz hat im Mai 2016 den Spielbetrieb eingestellt, nachdem der Vorstand aufgrund von Ungereimtheiten in der Rechnungslegung nicht entlastet worden war und zurücktrat. In einer außerordentlichen Generalversammlung am 12. August 2016 wurde die Vereins-Auflösung abgelehnt.