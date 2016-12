Im Bezirk Jennersdorf werden Trainer gesucht, die – gegen geringe Aufwandsentschädigung – Erste-Hilfe-Kurse abhalten können. Der Aufwand beträgt einige Kurse jährlich pro Trainer und ist damit durchaus überschaubar. Die Termine werden individuell vereinbart. „Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man gerne mit Menschen zu tun hat und anderen gerne etwas Neues beibringt“, schildert Bezirksbildungsbeauftragter Rafael Halb.

„Man sollte teamfähig sein und muss sich natürlich mit den Werten des Roten Kreuzes identifizieren. Und man muss bereit sein, die Ausbildung zu absolvieren und sich laufend fortzubilden“, erklärt Halb weiter. Die persönliche Eignung wird in einem gemeinsamen Eingangsgespräch und einem Qualifikationsseminar festgestellt. Erfahrung im Bereich Rettungsdienst ist immer willkommen, ist jedoch nicht Voraussetzung. Trainer erhalten für Erste Hilfe sowohl eine pädagogische Basisausbildung als auch eine Fachausbildung in Erster Hilfe. Am Ende der Ausbildung steht eine Abschlussprüfung. Die Kosten für die Schulungsmaßnahmen trägt das Rote Kreuz.

„Am Besten ist es, wenn sich Interessierte einfach bei uns auf der Bezirksstelle melden“, so Halb. Nähere Informationen unter 03329/ 46244 oder unter schulung.jennersdorf@b.roteskreuz.at.