Seit Jahren steht Alfons Mensdorff-Pouilly wegen seiner Gatterjagden und der Jagd auf gezüchtetes Wild in der Öffentlichkeit. Das neue burgenländische Jagdgesetz, das seit 1. März des Jahres in Kraft getreten ist, verbietet solche Jagden bereits. Bestehende Gatterjagden sind allerdings laut Verfassungsrecht noch bis 31. Jänner 2023 erlaubt.

„Sollte das Verbot der Gatterjagd im Burgenland bleiben, dann muss ich vorbauen, immerhin geht es um einige Arbeitsplätze.“Alfons Mensdorff-Pouilly

Auch heuer lädt der Graf wieder zu drei bis vier Jagden auf sein Anwesen in Luising ein. „Ich werde auch bis zum Tag des Verbots Jagden durchführen, denn bis dahin ist es im Burgenland erlaubt“, erklärt Mensdorff. Aber auch in weiterer Zukunft will der Graf nicht auf Gatterjagden verzichten und errichtet deshalb – nur 50 Meter von seinem Anwesen in Luising entfernt – neue Gatter, allerdings auf ungarischem Boden.

„Sollte die Gatterjagd im Burgenland verboten bleiben, dann muss ich vorbauen, immerhin geht es um einige Arbeitsplätze“, sagt Mensdorff, der sich neuerlich gegen ein Gatterjagd-Verbot ausspricht. Dem Staat entgehen laut ihm bei einem Verbot mehrere hunderttausend Euro. „Dann geht die ganze Wertschöpfung eben nach Ungarn“, meint Mensdorff.

Im Burgenland gibt es neun Gatterjagdbetreiber, sechs davon im Bezirk Güssing, einen im Bezirk Jennersdorf und zwei im Nordburgenland. Ab in Kraft treten des Gatterjagdverbots am 1. Feber 2023 können die Betreiber bei den Bezirksverwaltungsbehörden, in weiterer Folge beim Verfassungsgerichtshof, gegen das Verbot ankämpfen. Das Gesetz hat keine aufschiebende Wirkung. Weiterhin erlaubt sind sogenannte Fleischgatter, die rein zur Wildbrettgewinnung dienen.