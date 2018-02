Der Güssinger Hofer-Markt ist der beliebteste in ganz Österreich, das wurde im Zuge einer Kundenbewertung auf der Online-Plattform „Meine Meinung. Mein Hofer“ bekannt. „Dass wir unsere Güssinger Kunden derart begeistern konnten und sie so zufrieden mit uns sind, ist ein echter Ritterschlag für uns“, freut sich Filialleiterin Ramona Hoffmann aus Güssing, die mit ihrem 15-köpfigen Team auf 1.000 Quadratmeter für das österreichweit optimalste Einkaufserlebnis sorgt.

Ein Ritterschlag für die Filiale in Güssing

„Es ist genial, in der Ausbildung diesen Teamspirit zu erleben und bei einer so coolen Challenge dabei zu sein“, sagt Lehrling Bernhard Dax. Die Mitarbeiter der drei erstplatzierten Filialen dürfen sich über einen kräftigen Zuschuss in Form von Restaurantgutscheinen für die filialinterne Siegesfeier freuen. Daneben warten Waren- oder Reisegutscheine auf die topplatzierten Teams der Hofer-Niederlassungen.