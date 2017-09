Generationenwechsel: Jung und weiblich in die Wahl .

Die Zukunft des Landes ist jung, weiblich und vor allem voller Tatendrang. Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, die am 1. Oktober, stattfinden macht sich ein Generationenwechsel bemerkbar.

Ein Vorzeigebeispiel für junge und engagierte Politik-Neueinsteiger ist der SPÖ-Bürgermeisterkandidat Fabio Halb aus Mühlgraben. Er will mit 20 Jahren Bürgermeister werden und die Chancen stehen sehr gut, dass er sogar jüngster Ortschef in Österreich wird. „Für mich ist das Gemeinsame ganz wichtig. Wir sind eine sehr kleine Ortschaft mit rund 400 Einwohnern, da geht es nur miteinander. Bei meinen bisherigen Kontakten zur Ortsbevölkerung ist es sehr gut angekommen, dass ich als junger Mensch für das Bürgermeisteramt antrete“, schildert Halb seine Beweggründe.

„Meine Motivation ist, dass ich Vertreter der jungen Gemeindebürger sein will, denn jede Generation hat einen anderen Blickwinkel auf die Politik.“ Kevin Boandl (ÖVP), 19 Jahre

Ähnlich war die Motivation auch bei Daniel Obran, der mit gerade einmal 18 Jahren in Heiligenbrunn für die ÖVP kandidiert – zwar nicht als Spitzenkandidat, aber dafür an aussichtsreicher Stelle.

Auch die ÖVP-Jungspunde Nina Kren aus Wallendorf, Eva Maria Györy aus Heiligenkreuz, Kevin Boandl und Florian Mutschlechner (Eltendorf) sind erst 19 Jahre jung und wollen in den Gemeinderat einziehen. „Meine Motivation ist, dass ich Vertreter der jungen Gemeindebürger sein will, denn jede Generation hat ein anderes Blickfeld auf die heutige Politik“, sagt der 19-jährige Zahlinger Kevin Boandl, der auf Platz acht in Eltendorf kandidiert.

In Deutsch Kaltenbrunn tritt mit dem 18-jährigen Oliver Brückner der jüngste Kandidat für die SPÖ im Bezirk Jennersdorf an. In Güssing ist Florian Jandrisevits, 19 Jahre, aus Gerersdorf der jüngste Kandidat.

Älteste Kandidaten sind 89 Jahre

Die ältesten Kandidaten stellen die SPÖ Mogersdorf mit dem 89-jährigen Josef Kranyecz und die Unabhängige Liste und ÖVP Inzenhof mit dem ebenfalls 89-jährigen Josef Muszits. Auch die Heiligenkreuzer-Seniorenbundobfrau Aloisia Schaffranek will trotz ihrer 86 Jahre für die ÖVP den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Doch nicht nur jung, sondern auch weiblich zeigt sich der Politiker-Nachwuchs. Im Bezirk Jennersdorf hat die SPÖ Mühlgraben sowohl beim Frauenanteil (36,4 Prozent) als auch beim Unter 30-Anteil (18,2 Prozent) die Nase vorne, die ÖVP hingegen in Mogersdorf mit 50 Prozent Frauenanteil.

Im Bezirk Güssing treten für die SPÖ Ollersdorf von 38 Kandidaten 19 Frauen an (50 Prozent), die SPÖ Güttenbach hat mit 17,6 Prozent den geringsten Frauenanteil. In Hackerberg treten zehn Frauen für die ÖVP an (45,5 Prozent). Anders in Stinatz, wo es nur drei Prozent auf die Liste geschafft haben. Mit Michaela Raber (SPÖ Rauchwart), Karin Kirisits (ÖVP Hackerberg) und Andrea Reichl (SPÖ Dt. Kaltenbrunn) gibt es nur drei Frauen unter insgesamt 40 Bürgermeisterkandidaten.