17 NEUE AUSBAUPROJEKTE: FERTIGSTELLUNG BIS 2019



Bezirk Güssing

Güssing, Eberau, Inzenhof

Bezirk Jennersdorf

Jennersdorf, Minihof Liebau, Mühlgraben, St. Martin an der Raab, Rudersdorf

Bezirk Oberwart

Hannersdorf, Jabing, Schandorf, Wiesfleck, Wolfau

Nordburgenland

Neufeld an der Leitha, Loretto, Steinbrunn, Weiden am See



ABGESCHLOSSENE PROJEKTE



Region Südburgenland

Tauka, Poppendorf, Oberwart, St. in der Wart, Unterschützen, Unterwart, Eisenzicken, Siget

Start im 2. Quartal 2017