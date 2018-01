Die Uhudler-Winzer schweben derzeit auf Wolke sieben. Ein überdurchschnittlicher Jahrgang sowohl in der Qualität als auch in der Menge der Trauben und die steigende Beliebtheit des südburgenländischen Kultgetränks lassen die Winzer nach Jahren der Ungewissheit über die Zukunft des Uhudlers positiv in die Zukunft blicken.

„Wir haben heuer eine Rekordernte, einen Jahrhundertjahrgang. Der Markt kann mit Sicherheit bis zur neuen Ernte im Herbst mit Uhudler versorgt werden“, freut sich Josef Pfeiffer, Obmann-Stellvertreter des Uhudlervereins. Angebaut wird der Uhudler im Südburgenland auf einer Fläche von rund 70 Hektar, wovon 16 Hektar Rebfläche erst im vergangenen Jahr dazugekommen sind.

Positiver Blick in die Uhudler-Zukunft

Auch dieses Jahr können wieder Anträge für die Ausweitung der Weinbauflur gestellt werden. Wie schon 2017 gilt das auch für die Uhudlerwinzer des Südburgenlandes. Für alle Neuauspflanzungen ist eine zwingende Antragstellung noch bis 15. Februar möglich, wogegen für die Wiederauspflanzung in den ersten beiden Jahren nach der Rodung keine Bewilligung benötigt wird.

Geht man von den Erfahrungen des vergangenen Jahres aus, dann sollte einer Ausweitung der Rebflächen in Güssing und Jennersdorf nichts im Wege stehen. „Ich hoffe dieses Jahr auf einen weiteren deutlichen Anstieg der Rebfläche im ‚Uhudlerland‘“, blickt auch Agrarlandesrätin Verena Dunst positiv in die Zukunft des Uhudlers.