Im Südburgenland gibt es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, allein im Bezirk Güssing ist die Anzahl von 2013 auf 2015 um 146 zurückgegangen.

Für genau den anderen Weg hat sich Rainer Stimpfl aus Langzeil entschieden. 2010 entschied er sich, den Hof zu übernehmen – damals wurden gerade einmal zwölf Hektar bewirtschaftet. Seither setzt er auf Rinderhaltung mit Direktvermarktung mit einem kleinen Laden im ehemaligen Gasthaus Stimpfl – mit großem Erfolg.

„Der Entschluss ist nach reiflicher Überlegung gefallen, aber der Beginn war schwer, vor allem was die Finanzierung und zahlreiche Hürden bei Genehmigungen betrifft“, erzählt Stimpfl. Heute bewirtschaft die Familie Stimpfl neben den 118 Angus Rindern unter anderen knapp zehn Schweine und 50 Hühner. Der Betrieb umfasst etwa 35 Hektar Ackerbau sowie 30 Hektar an Wiesen und zwölf Hektar Weiden.

„Direktvermarktung zahlt sich aus“

Die Nachfrage nach den hauseigenen Produkten steigt, künftig sollen die Öffnungszeiten des kleinen Ladens erweitert werden. „Direktvermarktung zahlt sich aus“, sagt Stimpfl.

Für Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) ist der Biohof Stimpfl ein „Vorzeigeprojekt“, in Gesprächen mit der Landwirtschaftskammer will sie nun versuchen, eine eigene Stelle ins Leben zu rufen, die angehende oder expansionswillige Bauern noch besser unterstützt als bisher: „Solche Betriebe brachen wir – innovative Projekte brauchen vor allem in der Gründungsphase mehr Unterstützung.“