Dabei verschlechterte sich der Zustand des Patienten rapide, er musste reanimiert werden. Nach der Behandlung wurde Daniel Neubauer nach Graz überstellt, wo der 49-Jährige kurze Zeit später verstarb.

Staatsanwältin Petra Schweifer warf dem behandelnden Chirurg bei der Hauptverhandlung am 22. November 2016 vor, er habe den zweiten Eingriff "fehlerhaft verzögert und die falsche Operationsmethode angewandt".

Für die Familie des verstorbenen Bürgermeisters forderte die Privatbeteiligtenvertreterin die "Aufklärung der Umstände, die zum Tod eines fitten, kerngesunden, mitten im Leben stehenden Mannes" geführt haben. "Wir wollen auch, dass der Verantwortliche gerecht bestraft wird", so die Anwältin.

Chirurg bekennt sich nicht schuldig

Der angeklagte Chirurg bekannte sich nicht schuldig. Sein Anwalt Dieter Gschiel führte aus, dass sein Mandant erst um 2.30 Uhr zugezogen worden sei, obwohl bereits um 1.40 Uhr bei dem Patienten ein deutlicher Blutdruckabfall festgestellt worden war.

Um 3.40 Uhr sei mit der Operation begonnen worden, nachdem sich bei einer Ultraschalluntersuchung herausgestellt hatte, dass der Bauchraum voller Blut war.

Um 4.06 wurde dann der zuständige Primar aus dem Bett geholt. Er eilte ins Spital, wo er den Patienten kreislaufstabil antraf. Er selbst, so der Primar, habe die Blutungsquelle in der offenen Bauchhöhle gefunden. Offenbar sei bei der Blinddarmoperation am Vorabend, die minimal-invasiv mittels Laparoskopie (mit Hilfe eines optischen Instrumentes) durchgeführt worden war, eine Arterie im rechten Unterbauch verletzt worden.

Ernst der Lage nicht erkannt?

Das Versagen liege, so der Primar vor Gericht, nicht in der Wahl der Operationsmethode, sondern im Zeitversäumnis. Hätte man eine Stunde früher operiert, wäre der Patient "zu 90 Prozent zu retten gewesen", so der Primar.

Seiner Meinung nach sei der Ernst der Lage nicht erkannt worden. "Es gibt nur akute Situation in der Chirurgie, wo man sofort handeln muss: Das ist eine Blutung!", sagte der Abteilungsvorstand.

Als er den Patienten nachts sah, sei es diesem "nicht so schlecht" gegangen, "in dem Sinn, dass er kurz vor dem Sterben war", berichtete der angeklagte Chirurg.

Während des Eingriffs Herzstillstand erlitten

Es sei ihm klar gewesen, dass er Daniel Neubauer ein zweites Mal werde operieren müssen. Er habe aber zuerst noch einen Internisten zugezogen, der eine Ultraschalluntersuchung durchführte.

Dann wurde der Patient in den Operationssaal gebracht, wo zunächst wiederum eine Laparoskopie durchgeführt wurde, jedoch ohne Erfolg, weshalb der Bauch des Patienten geöffnet werden musste.

Während dieses Eingriffs erlitt der 49-Jährige einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Tod des Neuberger Bürgermeisters auch gegen andere beteiligte Mediziner ermittelt, aber schließlich nur gegen den behandelnden Chirurgen Anklage erhoben.

Gutachten abgeändert

Der für den Patienten zuständige Anästhesist hätte, so der befragte Primar, darauf hinweisen müssen, dass die Laparoskopie als OP-Methode zu riskant sei. Der Anästhesist erklärte dazu: "Es ist nicht meine Aufgabe, die Entscheidung des Chirurgen zu überprüfen."

Der beigezogene Sachverständige änderte während der Verhandlung sein Gutachten ab und zog die Kritik an der Operationsmethode zurück. Im Raum steht jedoch weiterhin der Vorwurf, die zweite Operation sei zu spät erfolgt und der Zustand des Patienten sei falsch eingeschätzt worden.

Zur weiteren Klärung dieser Frage muss nun ein weiteres Gutachten eingeholt werden. Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.