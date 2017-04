Seit Jahren ist das Thema „Breitbandinternet“ nun schon präsent. Lange genug, um sich die genaue Faktenlage anzusehen. Und die ist durchaus interessant. So heißt es auf Anfrage der BVZ beim Regionalmanagement Burgenland, dass derzeit keine einzige Gemeinde in den Bezirken Güssing und Jennersdorf als voll versorgt gilt.

„Breitband“ ab 2 Mbit/s: Verwirrung um Begriffe

Im Bezirk Güssing nur eine einzige Gemeinde als versorgt gilt – das heißt, dass es in allen Gemeinden zwischen 50 bis über 300 Wohnsitze gibt, die nicht versorgt sind (siehe Infobox unten). Rund um das Thema gibt es oft Verwirrung: Beispielsweise gilt jede Versorgung mit über zwei (!) Mbit/s als „Breitband“. Das kommt daher, weil der Begriff entstand, als noch über Telefonmodems „gesurft“ wurde.

Übersicht über die Internet-Versorgung der einzelnen Gemeinden. Auf der homepage breitbandatlas.info findet man für jede Gemeinde eine genau Übersicht, wie schnell das Internet in einem Bereich ist. Während Güssing (siehe links) relativ gut ausgebaut ist, ist die Gegend südlich der Bezirkshauptstadt (Kleinmürbisch, Neustift bei güssing) nur schwach versorgt. Je weiter weg ein Haus von einem Knotenpunkt steht, desto geringer wird die mögliche Bandbreite. | BVZ, zVg

Zum Vergleich: Mit der heute aktuellen LTE-Technologie surft man am Handy im Schnitt mit rund 40 Mbit/s. Mit einem Glasfaserkabel sind 250 Mbit/s und mehr möglich, allerdings sind diese Anschlüsse für Privathaushalte nicht interessant, weil die monatliche Grundgebühr sich auf mehrere hundert Euro belaufen würde.

Wenn heute vom „Breitband-Ausbau“ gesprochen wird, dann handelt es sich eigentlich um den Ausbau der Glasfasertechnologie. Aber auch wenn in Ihrer Gemeinde bereits ein Glasfaser-Knotenpunkt vorhanden ist, bedeutet das nicht, dass Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Denn Glasfaserkabel werden nur in den seltensten Fällen direkt bis zum Haus gelegt (FTTH - fiber to the home). Aktuell werden nur einzelne Knotenpunkte in der Gemeinde ans Glasfasernetz angeschlossen (FTTN - fiber to the node). Dort wird das Signal umgewandelt und über die alten, langsamen Kupferleitungen weiter zu den einzelnen Haushalten transportiert.

| BVZ

Gerade im Südburgenland ist das aufgrund der zahlreichen Ortsteilgemeinden und Streusiedlungen ein Problem. Denn umso weiter man von einem Knotenpunkt entfernt wohnt, desto schlechter wird die Verbindung. Eine genaue Übersicht finden Sie übrigens im Internet auf www.breitbandatlas.info. Auf Anfrage der BVZ heißt es dazu aus dem Infrastrukturministerium, dass „grundsätzlich in jeder Gemeinde Internet verfügbar ist, allerdings sind die Ortskerne in der Regel wesentlich besser versorgt, als die Peripherie“. Ein weiterer Punkt, der die Geschwindigkeit beeinträchtigen kann, sind mehrere Abnehmer in einem Haus: Kinder schauen Videos auf YouTube, dazu hängen noch Fernseher, Handys, PC sowie Laptop im Netz – und schon sinkt die Bandbreite rapide ab.

Richtig „weiße“ Flecken in der Versorgung gibt es aber auch noch, so zum Beispiel in Rehgraben oder Neusiedl bei Güssing. Ein Glasfaserausbau würde laut Experten ohne Förderungen rund 150.000 Euro kosten. Zu teuer für einen Ortsteil mit wenigen 100 Einwohnern. Die Lösung für diese Gebiete liegt aber ohnehin nicht in der Erde, sondern in der Luft: Die Versorgung mit Internet könnte entweder mit eigenen Funksendern oder aber direkt über das immer besser werdende Mobilfunknetz sichergestellt werden.