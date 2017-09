Im Rahmen der Begegnungsoffensive „Miteinander reden“ hat der SPÖ-Landtagsklub vergangene Woche im Bezirk Güssing seinen Bezirkstag organisiert. „Unter dem Motto ‚Miteinander reden‘ geht es uns darum, die Landtagsarbeit in die Regionen, direkt zu den Betroffenen zu tragen“, erklärt SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich, der gemeinsam mit SPÖ-Bezirksvorsitzender Verena Dunst, Bezirksgeschäftsführer Patrick Hafner, Nationalrat Jürgen Schabhüttl und Landtagsabgeordnetem Wolfgang Sodl Tourismusbetriebe und Nahversorger besucht hat, das Format.

Nahversorgung ein großes Thema

Der Themenschwerpunkt auf Nahversorgung passe gerade jetzt sehr gut, meint Hergovich: „Wir beschäftigen uns im Landtag immer wieder mit den besten Rahmenbedingungen für Beschäftigung. Derzeit laufen auch Landtagsinitiativen, die eng mit dem Thema Pflege verknüpft sind.“ Die SPÖ wolle einerseits mit den Unternehmern und Beschäftigten vor Ort über ihre Anliegen reden und andererseits ein Zeichen für die Wichtigkeit von Gasthäusern, Geschäften und Arbeitsplätzen in der Region setzen. „Der Bezirk Güssing ist die Toskana Österreichs“, schwärmt Klubobmann Hergovich im Rahmen einer Pressekonferenz in Heiligenbrunn.

Dunst, Schabhüttl und Sodl betonen gemeinsam mit Heiligenbrunns Vizebürgermeister Dietmar Babos die Wichtigkeit von lokalen Nahversorgern für die Region. „Das sind die Gasthäuser, Greißler aber auch Tourismusbetriebe. Genau diese haben das größte Potenzial Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen“, betont Dunst.

Der SPÖ-Landtagsklub hat sich das Ziel gesetzt, die Landtagsarbeit direkt mit den Betroffenen in den Bezirken zu diskutieren. Im Bezirk Güssing wurden der Schwabenhof in Hagensdorf, das Genussgasthof „beim Krutzler“ in Heiligenbrunn und die „Trafik Stinatz“ besucht.