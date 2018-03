„BIOENERGY 2020+“ arbeitet seit seiner Gründung 2009 an fortschrittlichen Konversionsverfahren zur Herstellung von Treibstoffen und Chemikalien aus Holz. Am Standort Güssing wird an diversen Synthesen geforscht, um zum Beispiel Diesel, Kerosin, Erdgas oder Wasserstoff aus Holz zu produzieren. Dieses Forschungsprojekt ermöglichte den Einstieg in den US-Markt, wodurch die Internationalisierung des Forschungszentrums weiter gestärkt wurde.