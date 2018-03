In der Mitgliederversammlung des Abwasserverbandes Bezirk Jennersdorf wurden die elf neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Mitte März werden dann aus den elf gewählten Vorstandsmitgliedern der neue Obmann und sein Stellvertreter gewählt. Aufgrund der geänderten Mehrheiten — die SPÖ hält bei fünf Vertretern, die ÖVP bei vier und die Industrie bei zwei — hat man sich bereits vorher auf einen Kandidaten festgelegt, der den Verband in die Zukunft führen soll.

Mario Trinkl (SPÖ-Bürgermeister in Königsdorf) wird dem gemeinsamen Wahlvorschlag vorstehen und voraussichtlich einstimmig zum neuen Obmann gewählt werden, als sein Stellvertreter wird Bernhard Hirczy, der in den letzten fünf Jahren Obmann im Wasserverband war, vorgeschlagen. Fix ist auch, dass der zweite Obmann-Stellvertreter in der nächsten Periode eingespart werden soll.

Im Vorstand erstmals seit 25 Jahre nicht mehr vertreten ist Harald Fuchs aus Rudersdorf. Er war jahrelang als Obmann-Stellvertreter tätig und hat sich stets konstruktiv in die Verbandsarbeit eingebracht. „Wir bedanken uns bei Harald, der immer die Sacharbeit in den Vordergrund stellte“, erklärt Noch-Obmann Bernhard Hirczy.