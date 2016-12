Mit dem Bau eines neuen Gemeindezentrums schlägt die Gemeinde zwei Fliegen mit einer Klappe. Die örtliche Volksschule platzt aus allen Nähten und auch das an die Schule angebaute Gemeindehaus ist bereits in die Jahre gekommen. Nach genauer Vorbereitung unter Einbindung der Gemeindebevölkerung fand jetzt eine Jurysitzung zum Architekturwettbewerb für den Bau eines neuen Gemeindezentrums gegenüber des alten Gemeindehauses statt. Von den eingeladenen fünf Architekturbüros nahmen vier am Wettbewerb teil.

Die Jury-Sitzung fand in drei Durchgängen statt. „Interessant war, dass die Abstimmung der Fachjury mit der der Gemeinderäte in hohem Maße übereinstimmte“, erklärt Bürgermeister Franz Glaser.

Präsentation bei Bürgerversammlung

Unmittelbar nach der Jurysitzung fand eine Bürgerversammlung statt, bei der Bürgermeister Franz Glaser bekannt gab, dass das Büro „göbl-architektur ZT GESMBH“ den Wettbewerb gewonnen hat und der Vorsitzende der Fachjury, Architekt Gimbel, die Architekturentwürfe vorstellte und den Juryentscheid argumentierte.

„Als nächster Schritt wird der Gemeinderat über die Ergebnisse des Wettbewerbes diskutieren“, erklärt Glaser. Einen konkreten Zeitplan gibt es derzeit noch nicht. Fix ist allerdings, dass die Projektkosten 1,2 Millionen Euro nicht übersteigen dürfen. 75 Prozent der Kosten des Wettbewerbes werden aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert. „Das kann ein Jahr dauern oder fünf Jahre. Bevölkerung und Gemeinderat werden gemeinsam eine Entscheidung treffen“, so Glaser, der sich am 31. Dezember als Bürgermeister zurückzieht. Als sein Nachfolger soll Wolfgang Eder in einer Sitzung im Jänner gewählt werden.