Ein facebook-Posting von Landesrätin Verena Dunst beziehungsweise ein Kommentar von Bürgermeister Werner Laky sorgte in der Vorwoche für große Wellen.

Dunst hatte ein Foto einer Verteilaktion des Frauenhauses in Eisenstadt online gestellt, der Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde kommentierte das mit: „Um die Bedeutung der Frauen in der Gesellschaft darzustellen brauchen (wir) all diesen Tam Tam wirklich nicht. Es genügt, einfach die Bedeutung des Alten Sprichwortes hochzuhalten. Das Sprichwort lautet: Die Frau hält drei Ecken des Hauses. Damit ist alles gesagt. Wahrscheinlich hält sie auch drei Ecken in der Gesellschaft.“

Neben zahlreicher empörter Kommentare von weiblichen Mitstreiterinnen kommentierte Dunst diese Aussage auch selbst: „Schade, dass meinem Heimatort ein Bürgermeister vorsteht, der im Kopf im 17. Jahrhundert ist. Jetzt ist es bestätigt.“

Im Gespräch mit der BVZ fühlt sich Laky missverstanden: „Ich habe meine Aussage ja durchwegs positiv für die Frauen gemeint, sie leisten mehr, als uns allen bewusst ist. Aber die ganze Aufregung, die um den Frauentag betrieben wird, die regt mich auf. Gegen den Frauentag an sich bin ich ja nicht.“

Auch Dunst selbst gibt sich auf Nachfrage der BVZ, die mit einigen Tagen Abstand zum facebook-Posting erfolgte, versöhnlicher: „Ich habe deshalb so sensibel reagiert, weil es sich um eine Verteilaktion des Frauenhauses gehandelt hat und nicht um eine SPÖ-Aktion. Eine Aktion der so wichtigen Einrichtung wie des Frauenhauses mit ‚Tam Tam‘ zu bezeichnen, das geht einfach nicht – vor allem nicht an so einem Tag wie dem Frauentag.“