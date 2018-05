Angelika Tuifel aus Eberau wurde am Wochenende im Parndorf Fashion Outlet zur neuen Miss Burgenland 2018 gekürt. Den Vize Miss Burgenland-Titel sicherte sich Jennifer Malits (18) aus Güssing, Platz drei ging an Carmen Bogad (18) aus Eisenstadt.

Die neue Miss Burgenland ist 22 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie ist sehr musikalisch und engagiert sich auch im heimischen Musikverein. Angelika Tuifel studiert Biologie, Englisch und Sport auf Lehramt. Von ihrer neuen Tätigkeit als Miss Burgenland erwartet sie sich viele neue Erfahrungen.

„Die Reisen sind sicher sehr interessant und die Fotoshootings. Da kommt jetzt sicher eine ganz Liste an neuen Dingen auf mich zu und ich bin sehr gespannt“, so die Neo-Miss. Sie und die Vize-Miss Burgenland Jennifer Malits werden das Burgenland beim Bundesbewerb, der Wahl zur Miss Austria, vertreten. Zuvor geht es für die beiden Südburgenländerinnen aber noch in die Miss Austria Akademie, wo sie in Workshops und Trainings auf die Wahl vorbereitet werden.