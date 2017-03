Robert Hazivar, leidenschaftlicher Fan des SV Eberau und Gründer der Hauptschule - jetzt NMS Josefinum - sowie ehemaliger Bezirksschulinspektor in Güssing, ist im 104. Lebensjahr verstorben. Hazivar, der auch noch mit 100 Jahren die Stiegen zur „Weinbergerin“ in Maria Weinberg hinaufging, war auch drei Jahrzehnte als Kantor in Eberau tätig.

„Rotwein mit einem Schuss Tee zum Frühstück. Ein Achterl zum Mittagessen, eins in Ehren gegen Nachmittag und ein letztes, wohlverdientes Glaserl abends, vor dem Zubettgehen“, das war das Lebenselixier des „Ältesten“ im „Pinkaboden“, meinte Hazivar anlässlich seines 100. Geburtstags im Gespräch mit der BVZ. „Mein Arzt hat mir ein g´sundes Achterl verordnet, für den Blutdruck. Ich denk mir halt, dass es in vierfacher Dosis besser wirkt,“ sagte Robert Hazivar damals schmunzelnd.

Auch Gründer des SV Eberau

Als Gründer der Hauptschule Eberau, führte Hazivar Fußball auch gleich als Schulsport ein. 1957 gründete der Fußballbegeisterte den SV Eberau, der heute in der BVZ Burgenlandliga spielt und zu den Top-Mannschaften des Landes zählt. Bei Heimspielen des SV Eberau war Herr Hazivar, so gut es ging, immer höchstpersönlich vor Ort. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und allen Freunden“, hieß von der Vereinsführung, die Robert, der praktisch kein Spiel seiner Jungs versäumte, ein ewiges Andenken wahren wird. Auch die BVZ möchte der Familie und allen Freunden ihr tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Ruhe in Frieden!