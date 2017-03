Der Sojaanbau entwickelt sich im Burgenland immer mehr zu einem geschäftsträchtigen Wirtschaftszweig. Das gilt zum einen für Landwirte, die die Pflanze anbauen, als auch für die verarbeitenden Betriebe wie zum Beispiel „Mona“ in Oberwart oder die Ölmühle in Güssing, wo derzeit jährlich rund 13 Millionen Liter Sojaöl produziert werden.

70.000 Tonnen Soja pro Jahr in Güssing

Vor rund fünf Jahren wurde dort noch Raps verarbeitet, seit dem Umstieg auf die Verarbeitung von gentechnikfreien Sojabohnen – immerhin bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr – hat die Produktion von Jahr zu Jahr zugenommen. Die Mühle ist die größte Soja-Mühle in ganz Österreich und wird jetzt aufgrund der steigenden Nachfrage an Sojaprodukten sogar ausgebaut. In den kommenden zwei Jahren sollen bis zu sieben Millionen Euro investiert werden.

Im Mittelpunkt der Modernisierung der Anlage steht der Tausch der Extraktionsanlage. Vorher steht aber noch die Umstellung von Heizöl auf Hackschnitzel an: Künftig soll Dampf- und Heißwasser nicht mehr durch Heizöl, sondern mit einem Biomassedampfkessel erzeugt werden.

Aus den verarbeiteten Sojabohnen wird sowohl Sojaöl (je ein Drittel als Speiseöl, Futtermittel und Biodiesel) als auch Sojaschrot (Futtermittel) hergestellt. Der Jahresumsatz der Ölmühle, die 23 Mitarbeiter beschäftigt, liegt bei 30 Millionen Euro, zwischen 35 und 50 Prozent der Produktion wird exportiert.