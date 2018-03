Die drei gastronomischen Flaggschiffe des Südburgenlands – das „An-Alapanka-Ma“ in Zahling, die „Ratschen“ in Dt. Schützen und der „Csencsits“ in Harmisch – schnitten bei der diesjährigen Bewertung für den Falstaff Restaurantguide 2018 ähnlich ab wie im Vorjahr, mit einem kleinen Unterschied: Denn das Gasthaus Csencsits erreichte diesmal „nur“ 89 Punkte und verlor Platz drei im Land an die „Ratschen“.

| BVZ

Die konnte zwar die Wertung des Vorjahres nicht verbessern, Gerda Wiesler freut sich dennoch: „Wir sind zufrieden und guter Dinge, unser hohes Niveau noch zu verbessern.“ Den besten Platz im Süden heimsten wieder einmal Koch Friedrich Gutscher und das Ehepaar Mies vom „An-Alapanka-Ma“ in Zahling ein, der Falstaff attestiert ein „in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Resort“ und „Restaurantküche auf extrem hohen Niveau“.